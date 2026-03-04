Bei Überraschung gegen Topteam: Schröder teilt verbal gegen NBA-Superstar aus

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Basketballern der Cleveland Cavaliers für ein Ausrufezeichen in der NBA gesorgt. Das Team des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft gewann trotz Verletzungsproblemen 113:109 gegen Tabellenführer Detroit Pistons. Schröder war mit 15 Punkten, fünf Rebounds und fünf Assists bester Bankspieler der Cavaliers und lieferte dabei in der Defensive erneut eine Glanzleistung ab.

Auch dank seiner starken Verteidigung hielt Cleveland Pistons-Star Cade Cunningham bei für ihn indiskutablen zehn Punkten. Nur vier seiner 16 Wurfversuche verwandelte der Kandidat auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison (MVP) in der nordamerikanischen Liga.

Schröder stichelt gegen Cunningham

Schröder teilte gegen seinen ehemaligen Mitspieler auch verbal eine Spitze aus. „Versuch nicht, auf einmal wieder mit mir zu sprechen“, forderte er Cunningham während einer Spielpause auf. „Ich habe versucht dich anzurufen. Aber kaum hast du MVP-Sprechchöre gehört, gehst du nicht mehr ans Telefon.“

Ganz ernst gemeint waren die Sticheleien aber wohl nicht. „Keine Sorge, ich bin nicht nachtragend“, fügte Schröder am Ende hinzu. Cleveland festigte mit dem Sieg den vierten Platz in der Eastern Conference, der mindestens in der ersten Playoff-Runde den Heimvorteil mit sich bringen würde.

Orlando erledigt Pflichtaufgabe gegen Kellerkind

Einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Runde machten auch die Orlando Magic. Ohne den weiterhin verletzten Franz Wagner ließen sie den Washington Wizards beim 126:109 keine Chance und bleiben als Siebter im Osten in Reichweite der Top-Sechs, die sich direkt für die Playoffs qualifizieren. Topscorer der Partie war Orlandos Paolo Banchero mit 37 Punkten. Der deutsche Europameister Tristan da Silva führte das Team mit neun Rebounds an und steuerte zudem acht Zähler bei, Weltmeister Moritz Wagner kam von der Bank und sammelte starke zehn Punkte und drei Rebounds.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein 116:108 bei den Chicago Bulls und ist dank der Pistons-Niederlage wieder das beste Team der Liga. Bester Punktesammler beim arg dezimierten Champion war Winter-Neuzugang Jared McCain mit 20 Zählern.

Ariel Hukporti und seine New York Knicks durften ebenfalls einen Sieg feiern. Der deutsche Center kam beim 111:95 bei den Toronto Raptors allerdings lediglich zu 60 Sekunden Einsatzzeit und holte zwei Rebounds. New York ist Dritter im Osten. (dpa)