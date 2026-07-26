Bekannt wurde Simon Zachenhuber durch „Let’s Dance“, nun griff er erstmals nach einem WM-Gürtel. Gegen Hamzah Sheeraz zeigte der Bayer einen starken Kampf – zur Sensation reichte es aber nicht. Im Anschluss feierte Anthony Joshua ein dramatisches Comeback.

Simon Zachenhuber begeisterte im Jahr 2021 mit seiner Tanzpartnerin Patricija Belousova bei „Let’s Dance“. picture alliance/dpa/dpa-Pool | Rolf Vennenbernd

Bei „Let’s Dance“ tanzte sich Simon Zachenhuber bis ins Halbfinale und wurde einem Millionenpublikum bekannt. Nun stand der 28-Jährige erstmals in einem WM-Kampf – und bot dem klaren Favoriten Hamzah Sheeraz überraschend lange die Stirn. Zum Titel reichte es am Ende dennoch nicht.

Der deutsche Profiboxer Simon Zachenhuber hat seinen ersten WM-Kampf verloren. Der Supermittelgewichtler aus Erding unterlag im saudi-arabischen Dschidda dem weiterhin ungeschlagenen WBO-Weltmeister Hamzah Sheeraz nach zwölf Runden nach Punkten.

Für Zachenhuber war es erst die zweite Niederlage in seinem 31. Profikampf. Und der Außenseiter verkaufte sich teuer: Sheeraz kontrollierte das Duell zunächst mit seiner starken Führhand, doch Zachenhuber bewegte sich geschickt, blieb konzentriert und störte immer wieder den Rhythmus des Briten. Der gefürchtete Schlaghagel des Weltmeisters blieb über weite Strecken aus.

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Zachenhuber kämpft sich nach Problemen zurück

Der hohe Aufwand kostete Zachenhuber allerdings viel Kraft. Am Ende der fünften Runde wirkte der Deutsche körperlich angeschlagen. Doch der 28-Jährige fing sich wieder, blieb zäh und setzte seinen zunehmend passiveren Gegner weiter unter Druck.

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Für die große Überraschung reichte es trotzdem nicht. Zwei Punktrichter sahen Sheeraz vorn, ein dritter wertete den Kampf immerhin unentschieden.

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Bekannt wurde Zachenhuber auch abseits des Rings. 2021 nahm er ohne größere Tanzerfahrung an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und erreichte das Halbfinale. Seine Fangemeinde wuchs dadurch deutlich – auf den ganz großen sportlichen Durchbruch wartet der Bayer jedoch weiterhin.

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Joshua muss zweimal zu Boden – und siegt doch

Zachenhubers WM-Kampf war Teil des Vorprogramms für das Schwergewichtsduell zwischen dem früheren Weltmeister Anthony Joshua und dem Albaner Kristian Prenga.

Joshua erlebte dabei einen heftigen Start. Bereits nach rund 20 Sekunden ging der Brite zu Boden, kurz vor Ende der ersten Runde wurde er erneut angezählt. Der 36-Jährige kämpfte sich jedoch zurück und beendete das Duell nach 2:43 Minuten in der zweiten Runde durch K.o.

Für Joshua war es der erste Kampf seit einem schweren Verkehrsunfall im Dezember 2025 in Nigeria. Dabei waren seine Freunde und Teammitglieder Sina Ghami und Latif „Latz“ Ayodele ums Leben gekommen. Ihre Namen waren im Ring zu lesen.

Gruß in den Himmel: Anthony Joshua feierte seinen Sieg emotional. AFP

Nach seinem Sieg widmete Joshua den Erfolg den beiden Verstorbenen. Es sei nicht nur seine Schlagkraft gewesen, die ihn zurückgebracht habe, erklärte der frühere Weltmeister: „Das war Spirit, das waren Latz, Sina.“

Joshua hofft nun auf eine erneute Rückkehr in die Weltspitze. Im November könnte es zum britischen Prestigeduell mit Ex-Weltmeister Tyson Fury kommen. (dpa/sid/mp)