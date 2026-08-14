Das Baseball-Team der Hamburg Stealers startet in die Bundesliga-Playoffs. Warum dabei auch ein früherer HSV-Fußball-Torwart eine Rolle spielt.

Ex-HSV-Torwart Julian Pollersbeck im Trikot der Hamburg Stealers. Der große Baseball-Fan hat schon einige Spiele für die zweite Mannschaft absolviert. Hamburg Stealers / Bearbeitung MOPO

Jetzt steigt das Baseball-Fieber in Hamburg wieder! Nachdem die reguläre Saison und die neue Zwischenrunde abgehakt sind, starten die Stealers an diesem Wochenende zu Hause in Niendorf in die Bundesliga-Playoffs. Für das Viertelfinale gegen die Mainz Athletics wird auch ein Edel-Fan die Daumen drücken, den man eher mit einer anderen Sportart verbindet.

Neulich haben sie ihre gemeinsame Leidenschaft wieder mit dem deutschen TV-Publikum geteilt. David Wohlgemuth, Trainer der Hamburg Stealers, und Julian Pollersbeck, Profi-Fußballtorwart, kommentierten gemeinsam beim Hamburger Sender Sportdigital das Spiel der Major League Baseball (MLB) zwischen Meister Los Angeles Dodgers und den Chicago Cubs.

Pollersbeck hat schon für die Stealers gespielt

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Der 31-jährige Ex-HSV-Keeper, der zuletzt in der 3. Liga bei Jahn Regensburg unter Vertrag stand, ist aktuell in der Hansestadt, da er am Trainingsbetrieb der U21 des HSV teilnimmt und auf Vereinssuche ist.

Livio Bundi und die Hamburg Stealers treffen im Viertelfinale auf die Mainz Athletics. IMAGO/Lobeca/Ralf Homburg

„Julian und ich kennen uns schon länger“, sagt Wohlgemuth. „Für ihn ist Fußball sein Job, Baseball seine Leidenschaft.“ Der einstige U21-Europameister Pollersbeck, der auch Teil eines Baseball-Podcasts („Base on Balls by Innings“) ist, hat sogar einige Spiele für die zweite Stealers-Mannschaft absolviert und natürlich auch schon Bundesliga-Heimspiele im Jackie Robinson Ballpark (Langenhorst) besucht.

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Stealers wollen ihren zweiten Meistertitel

Dort steigen nun am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) die ersten beiden Spiele der Best-of-five-Serie zwischen Hamburg und Mainz. „Wir sind klarer Favorit und wollen vor unseren Fans die Grundlage für den Einzug ins Halbfinale legen“, sagt Wohlgemuth, der nach dem „traditionell schwachen“ Saisonstart sehr zufrieden mit seinem Team ist. Angeführt von ihren starken Pitchern Sean Fekete und Ivan Andueza Alvarez konnten die Stealers in dieser Spielzeit auch schon einige der anderen großen Bundesliga-Teams bezwingen.

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Nach dem Aus im Halbfinale im Vorjahr soll es nun mit dem Einzug in die Endspiel-Serie klappen. Der Traum vom ersten Titel für die Niendorfer seit 2000, er lebt. Damit der große Wurf gelingt, hofft Coach Wohlgemuth nicht nur auf seinen Daumen drückenden Kumpel Pollersbeck, sondern auch auf die Unterstützung möglichst vieler Fans: „Alle sind bei uns herzlich willkommen. Ich denke, jeder Hamburger will doch mal eine Meisterschaft feiern.“