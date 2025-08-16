mopo plus logo
Phil Bauhaus jubelt bei einem Radrennen in Italien

Phil Bauhaus feierte 2024 Tagessiege in Slowenien und Italien, bei den Cyclassics wurde er ​​​​​​​2022 Siebter. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

paidBei den Cyclassics: Dieser Deutsche kämpft um das Erbe des Gorillas

Am Sonntag wird Hamburg wieder zum Radsport-Mekka. Wenn die ADAC Cyclassics in ihre 28. Auflage gehen, rollt nicht nur das größte deutsche Eintagesrennen durch die Hansestadt – es ist auch ein Fest für Radsportbegeisterte. Profis und Jedermänner teilen sich die Straßen und Hunderttausende Zuschauer verwandeln Hotspots wie den Waseberg in ein Freiluftstadion. Die MOPO erklärt Ihnen, was Sie zum sportlichen Highlight des Jahres der deutschen Radsport-Szene wissen müssen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

