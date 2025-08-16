Am Sonntag wird Hamburg wieder zum Radsport-Mekka. Wenn die ADAC Cyclassics in ihre 28. Auflage gehen, rollt nicht nur das größte deutsche Eintagesrennen durch die Hansestadt – es ist auch ein Fest für Radsportbegeisterte. Profis und Jedermänner teilen sich die Straßen und Hunderttausende Zuschauer verwandeln Hotspots wie den Waseberg in ein Freiluftstadion. Die MOPO erklärt Ihnen, was Sie zum sportlichen Highlight des Jahres der deutschen Radsport-Szene wissen müssen.



