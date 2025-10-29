Bei Drei-Millionen-Dollar-Turnier: Trump-Enkelin (18) erfüllt sich „Traum“

Donald Trumps golfbegeisterte Enkelin Kai wird im November ihr Debüt auf der LPGA-Tour geben. Die 18-Jährige erhielt eine Sponsoreneinladung für das prestigeträchtige Turnier „The Annika“ im Pelican Golf Club in Florida, das vom 13. bis 16. November ausgetragen wird. Die Veranstaltung zählt zu den hochkarätigsten im Kalender der Tour außerhalb der Majors und ist mit 3,25 Millionen US-Dollar dotiert.

„Mein Traum war es immer, mit den Besten der Welt auf der LPGA-Tour zu konkurrieren“, sagte die Enkelin des US-Präsidenten in einer Mitteilung: „Dieses Event wird eine unglaubliche Erfahrung. Ich freue mich darauf, viele meiner Vorbilder und Mentoren im Golf zu treffen und gegen sie anzutreten.“

Turnier-Teilnahme von Kai Trump soll dem Golfsport helfen

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und hat sich verpflichtet, ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf zu spielen. In der laufenden Saison nahm sie an drei Turnieren der American Junior Golf Association teil.

Ende September hatte sie zusammen mit ihrem Großvater Donald, ebenfalls ein eingefleischter Golf-Fan, den Ryder Cup im Bethpage State Park auf Long Island besucht. Ihre Teilnahme in Florida soll nun „dazu beitragen, Golf einem neuen Publikum näherzubringen, insbesondere jüngeren Fans“, sagte Ricki Lasky, Chief Tour Business and Operations Officer bei der LPGA.

Kai Trump hat in den sozialen Medien mehr als sechs Millionen Fans, zuletzt hatte sie eine Bekleidungs- und Lifestyle-Marke für junge Frauen im Sportbereich gegründet. (sid/fwe)