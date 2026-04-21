Becker über Zverev: „Weltklasse – und dann passiert irgendwas“

Boris Becker sieht Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev trotz seines jüngsten Dämpfers in München auf einem guten Weg. „Insgesamt ist die Form von Sascha sehr konstant, bis zum Halbfinale eigentlich immer absolute Weltklasse“, sagte Becker im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Und dann passiert irgendetwas.“

Bei den vergangenen vier Turnieren scheiterte der Tokio-Olympiasieger stets in der Vorschlussrunde. Nach drei Niederlagen gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner bei den Masters-Events in Indian Wells, Miami und Monte Carlo verlor Zverev am Samstag in München gegen dessen Landsmann Flavio Cobolli. „Es ist keine Schande, gegen Sinner zu verlieren“, sagte Becker: „Bei Cobolli war ich ein bisschen überrascht.“

Zverev mit vollem Terminplan

Für Zverev geht es Schlag auf Schlag weiter, am Mittwoch beginnt in Madrid das nächste Masters. In der spanischen Hauptstadt ist zwar auch Sinner wieder dabei, mit den verletzten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic fehlen aber gleich mehrere große Namen im Teilnehmerfeld. „Er sei überzeugt“, sagte Becker, dass Zverev „nach Madrid kommen wird und wieder seine Form findet“. Sollte der Hamburger wieder in der Vorschlussrunde stehen, „hoffe“ der 58-Jährige, dass Zverev „diesmal das Match gewinnt“.

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Ob die deutsche Nummer eins im Vorfeld der French Open (ab 18. Mai) auch in Rom und am Hamburger Rothenbaum an den Start gehen wird, hatte Zverev nach dem Aus in München nicht garantieren wollen. „Hoffentlich“, sagte Becker mit Blick auf den vollen Terminplan, „übernimmt er sich nicht.“