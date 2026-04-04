„Mir geht das Herz auf“: Becker glaubt jetzt an Grand-Slam-Titel für Zverev

Mit aggressivem Tennis zum Grand-Slam-Titel? Für Boris Becker ist Alexander Zverev dank seiner neu gewonnenen Stärken auf dem Weg zum ganz großen Coup.

„Mir geht das Herz auf: Er spielt offensiv. Er steht im Feld. Er geht ans Netz. Er spielt mal Serve-and-Volley. So kann ein Sascha Zverev, mit dieser Spielweise und Einstellung, auch bald ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Ich bin überzeugt“, sagte Becker im gemeinsamen Podcast mit der früheren Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic: „Er muss nur weitermachen.“

Becker über Zverev: Grand-Slam-Sieg nur noch Frage der Zeit

Zverev hat einen ziemlich ordentlichen Saisonstart hingelegt und war bei den Masters in Indian Wells und Miami zuletzt jeweils im Halbfinale am späteren Turniersieger Jannik Sinner aus Italien gescheitert. Dennoch überzeugte der Weltranglistendritte phasenweise mit seinen neuen Offensivqualitäten, in den entscheidenden Momenten eines Matches will er nicht mehr in Passivität verfallen und auch immer wieder mit der Vorhand attackieren.

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Becker findet die Entscheidung für den aggressiveren Spielstil „mutig, weil er wird jetzt 29. Die erste Hälfte seiner Karriere ist vorbei. Die meisten legen sich dann zurück“, sagte Becker. Der sechsmalige Major-Sieger fügte an: „Er versucht noch mal etwas Neues. Und ich bin so froh, dass er das eben jetzt realisiert hat.“ So sei es eine „Frage der Zeit“, sagte Becker, bis Zverev „ein ganz großes Turnier gewinnt.“ (sid/dj)