Beachvolleyball am Rothenbaum: Schade! Kein Heimsieg in Hamburg

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben den Heimsieg von Hamburg verpasst.

Das deutsche Duo verlor am Sonntag bei dem Elite-16-Event iam Rothenbaum im Halbfinale gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth mit 0:2 (19:21, 13:21). Im Spiel um Bronze treffen die EM-Dritten am Nachmittag (17 Uhr) auf Ana Patricia/Duda oder die Weltranglistenersten Thamela/Victoria aus Brasilien.

Ehlers/Wickler im Viertelfinale raus

Vor wenigen Wochen hatten die Deutschen das italienische Team bei der EM in Düsseldorf im Viertelfinale noch geschlagen, vor dem erneuten Aufeinandertreffen in Hamburg dann eine unfreiwillige Mini-Pause einlegen müssen. Im Viertelfinale waren ihre finnischen Gegnerinnen Taru Lahti and Niina Ahtiainen am Tag zuvor verletzungsbedingt nicht angetreten.

Damit hatten Müller/Tillmann als einziges deutsches Duo den Finaltag in Hamburg erreicht. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV waren als bestes deutsches Männer-Team im Viertelfinale an den Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots gescheitert (1:2). (dpa/hen)