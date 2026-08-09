Starkes Signal vor der EM: Nils Ehlers und Lui Wüst haben beim Elite16-Turnier in Hamburg die Weltranglistenersten aus Schweden bezwungen und stehen im Halbfinale. Bei den Frauen war für Svenja Müller und Cinja Tillmann dagegen im Viertelfinale Schluss.

Nils Ehlers sorgte mit Partner Lui Wüst für eine fette Überraschung auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn, wo das ProTour-Turnier in diesem Jahr ausgetragen wird. IMAGO/Peter Weber

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst haben bei der EM-Generalprobe in Hamburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Duo gewann am Samstagabend 2:1 (18:21, 24:22, 15:10) gegen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hølting Nilsson und Elmer Andersson und zog in das Halbfinale des Elite16-Events der Pro Tour ein.

Vor der am Mittwoch beginnenden EM im polnischen Stare Jablonki (bis 16. August) präsentieren sich Olympia-Silbermedaillengewinner Ehlers vom ETV Hamburg und sein ebenfalls in Hamburg lebender Partner Wüst, der den verletzten Clemens Wickler ersetzt, in starker Form. Im Halbfinale treffen sie nun auf die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots.

Bei den Frauen waren zuvor Svenja Müller und Cinja Tillmann im Viertelfinale ausgeschieden. Die Europameisterinnen von 2024 verloren 0:2 (16:21, 22:24) gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth. (mp/dpa)