Weil Partner Clemens Wickler verletzt ist, spielt Beach-Volleyballer Nils Ehlers mit Ersatz Lui Wüst. Das Duo gewinnt das Heimturnier in Hamburg. Nächste Woche steht eine noch größere Aufgabe an.

Der Olympia-Zweite Nils Ehlers hat mit seinem Interimspartner Lui Wüst das hochkarätige Elite-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg gewonnen und sich in den Favoritenkreis der bevorstehenden Beach-Volleyball-EM gespielt. Im Finale auf der Galopprennbahn Horn setzte sich das Duo gegen die norwegischen 2021-Olympiasieger und EM-Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sørum mit 22:20, 21:9 durch. Die EM startet am kommenden Mittwoch im polnischen Stare Jablonki.

Im Halbfinale hatten Ehlers und Wüst gegen die lettischen Ex-Europameister Martins Plavins und Kristians Fokerots nach Satzrückstand noch mit 16:21, 21:19, 15:12 gewonnen. In der Runde zuvor schaltete das in Hamburg trainierende Duo die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hølting Nilsson und Elmer Andersson mit 18:21, 24:22, 15:10 aus.

Der 33-jährige Ehlers muss in dieser Saison auf seinen langjährigen Stammpartner Clemens Wickler (32) verzichten, der wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung pausiert. Für ihn sprang Wüst (24) ein.

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Bestes Frauen-Duo auf Rang fünf

Bestes Frauen-Duo in Hamburg waren die ebenfalls in Hamburg trainierenden 2024-Europameister Svenja Müller und Cinja Tillmann auf Rang fünf. Die Europameisterinnen von 2024 verloren im Viertelfinale 16:21, 22:24 gegen die italienischen Vorjahressiegerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth.

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Die Frauen-Konkurrenz entschieden die Schweizerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli durch ein 21:19, 21:18 im Finale gegen die Lettinnen Tina Graudina und Anastasija Samoilova für sich. (dpa/mp)