Basketball-Star macht eine Deutschland-Pause: Das steckt hinter der Entscheidung

Welt- und Europameister Franz Wagner wird in diesem Sommer nicht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen. Der NBA-Star von Orlando Magic möchte nach einer verletzungsgeprägten Saison zunächst vollständig gesund werden und sich auf die kommende Spielzeit vorbereiten.

Franz Wagner nimmt sich in diesem Jahr eine Auszeit von der Nationalmannschaft. „Der Plan ist und bleibt, überhaupt nicht zu spielen und mich voll darauf zu konzentrieren, erstmal komplett gesund zu werden, um dann fresh in die neue Saison zu gehen“, sagte der deutsche Basketballstar im Interview mit dem Portal basketball-world.news.

Damit wird der NBA-Profi von Orlando Magic beim Supercup in Hamburg (21./22. August) sowie bei den restlichen sechs Qualifikationsspielen für die WM 2027 fehlen.

Schwierige Saison mit mehreren Verletzungen

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Wagner blickt auf eine schwierige Saison zurück. Zunächst setzte ihn eine hartnäckige Knöchelverletzung lange außer Gefecht, später kamen noch Wadenprobleme hinzu. Beim Playoff-Aus von Orlando gegen die Detroit Pistons (3:4) verpasste der Berliner die letzten drei Spiele.

In der Hauptrunde absolvierte der 24-Jährige lediglich 34 von 82 möglichen Partien.

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Fokus liegt auf Fitness und Vorbereitung

„Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es ist auch schön, mal ein bisschen Zeit zu haben“, sagte Wagner, der seit seinem Debüt 2022 in jedem Sommer für das Nationalteam gespielt hatte. In dieser Zeit gewann er zunächst EM-Bronze (2022), anschließend WM-Gold (2023) und EM-Gold (2025). Zudem nahm er 2024 an den Olympischen Spielen in Paris teil.

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Die freie Zeit nutzt Wagner zur Erholung. „Ich habe gerade ein, zwei Wochen Urlaub auf Sizilien gemacht, gutes Essen, bisschen Kultur, und einfach mal komplett abschalten vom Basketball“, erklärte der Berliner.

Den restlichen Sommer wolle er nutzen, „um körperlich wieder voll fit zu werden und an meinem Spiel zu arbeiten für die kommende Saison“. (sid /ggg)