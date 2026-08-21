Dennis Schröder ist einer der größten deutschen Basketball-Stars. Vor seinem Gastspiel in Hamburg erklärt die MOPO den Gold-Helden – privat und sportlich.

Weltmeister 2023! Dennis Schröder mit seiner Frau Ellen, ihren drei Kindern und dem goldenen Pokal picture alliance / firo Sportphoto / Intime

Allzu oft kommt es nicht vor, dass in Hamburg die absolute Elite der Basketball-Welt bewundert werden darf. An diesem Wochenende ist es aber wieder so weit. Die deutschen Korb-Helden rund um NBA-Star und Kapitän Dennis Schröder (32) treten beim Supercup im Miniturnier in der Barclays Arena an. Die MOPO stellt den deutschen Superstar Schröder von Abis Z vor.

Atelier Drip: Schröder ist nicht nur Basketballer, sondern auch Unternehmer. Mit Atelier Drip hat er ein eigenes Parfümlabel gegründet.

Buch: Im Kinderbuch „Wir Jungs vom Prinzenpark“ schreibt Schröder über seinen Weg vom Braunschweiger Prinzenpark, wo er entdeckt wurde, zum NBA-Star und Weltmeister.

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Schröder mit den Co-Autoren seines Kinderbuches „Wir Jungs vom Prinzenpark“ picture alliance/dpa

Charlotte: In der NBA steht Schröder seit wenigen Tagen bei den Hornets in Charlotte unter Vertrag. Zuvor lief er für die Cleveland Cavaliers auf.

Draft: Seine NBA-Karriere begann 2013 mit 19 Jahren bei den Atlanta Hawks, die Schröder an 17. Stelle im Draft auswählten. Bis dahin spielte er für Braunschweig in der Bundesliga.

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Schröder hat vier Geschwister und mit Frau Ellen drei Kinder

Ellen: 2019 heiratete Schröder seine langjährige Freundin Ellen Schröder (ehemals Ziolo), die er schon seit der Jugend kennt. Die Hochzeit wurde in einer Basketballhalle gefeiert, anstelle von Geschenken bat das Brautpaar um Spenden für Kinder in Afrika.

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Familie: Schröder hat je zwei Schwestern und Brüder. Mit seiner Frau hat er zwei Söhne und eine Tochter. Schröders Vater starb, als er 16 Jahre jung war.

Gambia: Mutter Fatou ist Gambierin. Er selbst fühlt sich verbunden zu dem Land und spendete in der Vergangenheit dorthin.

Große Stütze: Mit seiner Mutter Fatou feiert er den Gewinn des EM-Titels 2025. IMAGO/camera4+

Hamburg: Beim Supercup 2022 in Hamburg wurde Schröder erstmals zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ernannt. Nun kehrt der Spielführer zurück.

In Indonesien krönte sich Schröder zum Weltmeister

Indonesien: Bei der WM 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen krönten sich Schröder und Deutschland mit dem WM-Titel. Der Kapitän erzielte 28 Punkte im Finale und wurde zum MVP des Turniers ausgezeichnet.

Jersey: Man erkennt Schröder an der 17 auf dem Jersey. Es war die Lieblingszahl seines Vaters und er war der 17. Pick im Draft.

2013 wurde Schröder (M.) an 17. Stelle im NBA Draft von den Atlanta Hawks ausgewählt. IMAGO/EPA

Kapitän: Als Spielführer geht der Point Guard bei der deutschen Auswahl voran und hat sie in die erfolgreichste Zeit der DBB-Geschichte geführt.

Löwen: Schröder ist nach wie vor eng mit seinem Heimatteam, den Basketball Löwen Braunschweig, verbunden – und ist dort sogar alleiniger Gesellschafter.

Modelabel: Mit seinem Bekleidungsunternehmen „Flex GanG“ unterstützte er 2019 schon das Braunschweiger Basketball-Team. Mittlerweile lebt er sein Mode-Interesse mit dem Label „That’s Tuff“ aus.

Nowitzki war ein großes Vorbild für Schröder

Nowitzki: „Durch Dirk habe ich geglaubt, dass ich irgendwann in diese Liga kommen kann“, verriet Schröder einst. Mittlerweile sind er und Nowitzki echte Stars und zwei von nur drei Deutschen, die die 10.000-Punkte-Marke in der NBA geknackt haben.

Deutschlands größtes Basketball-Idol Dirk Nowitzki und sein Nachfolger Schröder WITTERS

Olympia: Bei den Olympischen Spielen 2024 war Schröder zusammen mit Judoka Anna-Maria Wagner Deutschlands Fahnenträger. Die deutschen Basketballer wurden am Ende Vierter.

Podcast: Seit 2024 führt Schröder mit seiner Ehefrau den „That’s Tuff Podcast“. In unregelmäßigen Abständen geben sie Einblicke hinter die Kulissen und besprechen auch Themen außerhalb des Sports.

Quoten-Boom: Durch die großen Erfolge der vergangenen Jahre begeisterten sich immer mehr Deutsche für Schröder und Co. Das EM-Finale 2025 sahen auf RTL über 5 Millionen Menschen.

Riga: Hier krönte sich die deutsche Nationalmannschaft 2025 zum Europameister. Ihr Kapitän Schröder wurde erneut als MVP des Turniers ausgezeichnet.

Zum siebten Mal ist Schröder zu Gast in Hamburg

Supercup: Sechsmal war Schröder schon bei dem Einladungsturnier des DBB dabei, dreimal gewann er den Supercup. In diesem Jahr spielen in Hamburg neben Deutschland auch Kroatien, Tschechien und die Türkei. Es werden zwei Halbfinals (Freitag) sowie das Finale und das Spiel um Platz drei (Samstag) ausgetragen.

Titel: Mit der Nationalmannschaft gewann Schröder 2022 EM-Bronze. Die größten Highlights waren dann die Titel bei der EM 2025 und der WM 2023.

USA: Seit 2013 ist die NBA Schröders sportliche Heimat. Mit einem Jahr Pause, in dem er in Toronto spielte, verbrachte Schröder einen Großteil seines Lebens in den USA.

In der NBA spielte Point Guard Schröder (hier gegen LeBron James) zuletzt in Cleveland. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Versprechen: Kurz bevor sein Vater starb, gab Schröder ihm das Versprechen, dass er es in die NBA schaffen würde. Das gab ihm die Motivation, niemals aufzugeben und noch härter zu arbeiten.

Wechsel: In seiner 14. NBA-Saison hat Schröder in Charlotte sein zwölftes Team gefunden. Der Rekord für die meisten NBA-Teams liegt derzeit bei 13.

Schröder verdient rund 14,7 Millionen Euro pro Jahr

XXL-Gehalt: In der Saison 2026/27 soll Schröder ein Gehalt von rund 14,7 Millionen Dollar verdienen. In seiner Karriere nahm er nach Schätzungen bereits weit über 100 Millionen Dollar ein.

Youngster: Nicht nur Schröder selbst war schon in jungen Jahren erfolgreich. Mittlerweile unterstützt er mit seiner eigenen Berateragentur Golden Patch Management Profis und Talente.

Große Ehre: Basketball-Star Schröder ist jetzt Ehrenbürger seiner Heimatstadt Braunschweig. picture alliance/dpa

Zuhause: Egal, wohin ihn seine Basketball-Reisen führen: Schröders Verbundenheit zu Braunschweig bleibt. Wenn es die Zeit zulässt, kehrt er dorthin zurück. Seit Kurzem ist er sogar Ehrenbürger der Stadt.