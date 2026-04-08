NBA-Legende Shaquille O’Neal gründet neue Liga mit fettem Preisgeld

Aus seiner Liebe zum Dunken hat Basketball-Ikone Shaquille O’Neal eine professionelle Liga gegründet.

In „Dunkman“ lässt der viermalige NBA-Champion ab kommendem Sommer 24 Spieler gegeneinander antreten, der Sieger soll eine halbe Million US-Dollar kassieren und sich Weltmeister nennen dürfen. „Wir wollen die besten Dunker krönen“, sagte O’Neal, der während seiner Karriere auf über 4000 Dunks gekommen war, im Interview mit „Sports Illustrated“.

Als einen der Gründe für die Idee einer eigenen Liga führte O’Neal die Dunk-Wettbewerbe während der Allstar-Wochenenden an. „Ich sage es nur ungern, aber die letzten zehn bis zwölf Jahre waren Mist“, erklärte der 54-Jährige. Früher seien die „besten Dunker auch einige der besten Spieler der Welt“ gewesen, sagte O’Neal: „Aber das ist nicht mehr so.“

O’Neal selbst: Comeback als Dunker ausgeschlossen

Die Teilnehmer der Liga werden zunächst in Gruppen aufgeteilt, anschließend folgt eine Endrunde. Die Dunks werden von einer Jury bewertet.

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Dass er nochmal selbst einen Basketball in den Korb stopft, schließt O’Neal aus. „Niemals, niemals“, antwortete der 15-malige Allstar auf die Frage: „Ich bin mir sicher, wenn ich ein bisschen trainieren würde, könnte ich es schaffen, aber nein. Das Verrückte ist: So gut ich auch war, ich konnte nichts von dem, was diese Jungs können.“ (sid/dj)