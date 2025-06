Band verfängt sich in ihren Haaren: Drama um deutschen Olympia-Star

Darja Varfolomeev bestreitet einen wechselhaften Mehrkampf. Am Ende eines langen Wettkampftages steht die Olympiasiegerin bei den EM in der Rhythmischen Sportgymnastik wieder auf dem Podest, durchlebte dabei allerdings ein kleines Drama.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat zum Auftakt des Final-Wochenendes bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik die Bronzemedaille gewonnen. Die 18-Jährige aus Schmiden wurde in Estlands Hauptstadt Tallinn Dritte im Mehrkampf. Mit 115,150 Punkten für den Vierkampf aus Reifen, Ball, Keulen und Band schaffte es Deutschlands Sportlerin des Jahres wie gut zwölf Monate zuvor auf den Bronzerang.

Gold an Ukrainerin Onofrichuk, Bulgarin gewinnt Silber

Neue Europameisterin wurde die Ukrainerin Taisiia Onofrichuk mit 117,800 Punkten. Silber ging mit 116,700 Zählern an Stiliana Nikolova aus Bulgarien. Anastasia Simakova (Schmiden) als zweite deutsche Starterin wurde mit 110,950 Punkten Neunte.

In Tallinn verhinderten Fehler mit dem Reifen und dem Ball den möglichen Titelgewinn für Varfolomeev. „Da habe ich nur gesagt: Was wird, das wird. Jetzt kannst Du sowieso nicht um die Medaille kämpfen, genieße einfach den Wettkampf und mach, was du kannst“, sagte die Schülerin.

Varfolomeev unterläuft Malheur beim letzten Gerät

Eine tadellose Darbietung mit den Keulen brachte sie dann wieder auf Medaillenkurs. „Das war eine richtig gute Übung“, urteilte sie. Am letzten Gerät unterlief ihr dann das Malheur, dass sich das Band in ihren Haaren verfing. „Ich bin sehr froh, dass es durch ist“, sagte Varfolomeev, deren Wettkampftag bereits um 5 Uhr begonnen hatte. „Es lief heute nicht alles nach Plan, aber ich hoffe, dass ich es morgen noch mal besser machen kann“, sagte sie.

An diesem Sonntag stehen die Einzel-Finals auf dem Programm. Varfolomeev tritt dabei mit den besten Qualifikationswerten mit dem Band und mit dem Reifen an. Simakova kämpft als Zweitbeste der Ausscheidung um die Medaillen mit dem Ball. EM-Debütantin Lada Pusch (Schmiden) turnt im Finale mit den Keulen. (dpa/vb)