Bär auf dem Platz! Golfturnier abgebrochen – Siegerin (19) verdutzt

Auf Golfkursen in Florida ist es nicht ungewöhnlich, wenn Alligatoren auf dem Grün die Wege der Spieler kreuzen, in Japan sind eher Bären das Problem.

Wegen der Sichtung eines solchen Raubtiers musste nun ein Frauenturnier in Ishikawa nach zwei Runden abgebrochen werden, die Entscheidung fiel laut der Organisatoren „zum Schutz von Spielerinnen und Zuschauern“.

Das zweitklassige Turnier auf dem Twin-Fields-Kurs wurde vorzeitig beendet, Reina Maeda zur Siegerin erklärt. „Ich war sehr überrascht“, sagte die 19-Jährige zum verfrühten Ende, „aber ich bin auch sehr glücklich.“

Klimawandel zwingt Bären immer häufiger in die Städte

Die Zahl der Begegnungen zwischen Menschen und Bären hat in Japan ein Rekordniveau erreicht. In den zwölf Monaten vor April 2024 wurden 219 Menschen angegriffen, es kam zu sechs Todesfällen. Auch wegen des Klimawandels dringen inzwischen Bären häufiger in Städte vor. Im Februar verabschiedete die japanische Regierung ein Gesetz, das es Jägern erlaubt, die Tiere in besiedelten Gebieten zu erschießen. (sid/vb)