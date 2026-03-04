Baby-Glück nach der WM: Sportschau-Moderatorin Lea Wagner ist schwanger

Die Sportjournalistin Lea Wagner ist schwanger und erwartet Ende des Sommers Nachwuchs. „Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für mich“, sagte die 31 Jahre alte ARD-Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur: „Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf – und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs.“

Sie sei froh, „dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen“, sagte Wagner. Die Journalistin gehört zum Moderationsteam der „Sportschau“. Zuletzt war sie unter anderem bei Fußball-Länderspielen und bei den Olympischen Winterspielen bei den Übertragungen beim Skispringen im Einsatz.

Wagner plant WM als Moderatorin ein

„Natürlich bekommt Lea von uns jetzt die Unterstützung, die sie braucht und die wir ihr geben können“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Geplant ist, dass sie uns – solange es ihr gut geht und sie sich wohl dabei fühlt – noch bis zum Sommer zur Verfügung steht.“ Auch für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli ist die Journalistin eingeplant. Sie ist die Tochter des Fußballtrainers David Wagner.

„Wie wir dann für die Zeit, in der sich Lea ihre wohlverdiente und schöne Auszeit nimmt, personell planen, werden wir beizeiten im Rahmen der ARD-Sportchef-Runde besprechen und entscheiden“, erklärte Balkausky. (dpa/ea)