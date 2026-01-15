Australian Open: Premiere für Zverev – harter Start für Eva Lys

Alexander Zverev hat bei den Australian Open ein unangenehmes Auftaktlos erwischt. Auch auf Eva Lys wartet eine spannende Aufgabe in der ersten Runde. Der Vorjahresfinalist trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Gabriel Diallo, immerhin die Nummer 41 der Tennis-Welt. Es ist das erste Duell zwischen den beiden. Danach könnte auf den an Nummer drei gesetzten Zverev der Australier Alexei Popyrin warten.

Zverev wurde in die Turnierhälfte mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz gelost. Auf den Spanier könnte der Weltranglisten-Dritte also in einem möglichen Halbfinale treffen. In der unteren Turnierhälfte befinden sich Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien und der Serbe Novak Djokovic.

Wie Zverev: Lys vor interessanter Start-Aufgabe

Nicht leicht wird der Start ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auch für Eva Lys. Die deutsche Nummer eins, die im vergangenen Jahr als Lucky Loserin bis ins Achtelfinale kam, spielt in der ersten Runde gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Danach könnte es zu einem Duell mit der einstigen Weltranglisten-Ersten und zweimaligen Melbourne-Siegerin Naomi Osaka aus Japan kommen.

Eva Lys will bei den Australian Open wieder jubeln. IMAGO/AAP Eva Lys will bei den Australian Open wieder jubeln.

Die Australian Open beginnen an diesem Sonntag. Neben Zverev und Lys sind bislang sechs weitere deutsche Tennisprofis qualifiziert. Bei den Männern spielt Yannick Hanfmann gegen einen Qualifikanten, Daniel Altmaier gegen Marin Cilic und Jan-Lennard Struff gegen Vit Kopriva.

Australian Open: Ella Seidel legt los – Kamara Torpatsch scheitert in der Quali

Tamara Korpatsch verpasste am Donnerstag in der finalen Qualifikationsrunde den benötigten Sieg. Sie verlor nach zuvor zwei Quali-Siegen eine stimmungsvolle Partie gegen die Australierin Maddison Inglis mit 4:6, 4:6 und verpasste damit wohl ihren dritten Einzug ins Hauptfeld Down Under. Der Hamburgerin bleibt lediglich die theoretische Chance, sich als Lucky Loser doch noch für die erste Runde zu qualifizieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Nowitzki, Wagner-Brüder, 15.000 Fans: Besondere NBA-Premiere in Berlin

Bei den Frauen kommt es in der ersten Runde noch zu den Duellen Tatjana Maria gegen Petra Marcinko, Ella Seidel (ebenfalls aus Hamburg) gegen Oksana Selekhmeteva und Laura Siegemund gegen Liudmila Samsonova. (dpa/lam)