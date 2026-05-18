Rothenbaum-Liebling fliegt früh raus! Aber zwei Deutsche feiern wichtige Siege

Mit großer Vorfreude wurde der German Tennis Day am Rothenbaum angekündigt. Damals aber auch noch mit der Hoffnung, dass Alexander Zverev am Montag spielen würde. Am „deutschen Tag“ bei den Bitpanda Hamburg Open blieb die ganz große Party also aus. Zwei Deutsche schieden an „ihrem“ Tag aus, zwei schlugen sich in die zweite Runde. Einer bekommt es dort nun mit dem an zwei gesetzten Ben Shelton zu tun.

„Alexander Zverev soll an diesem Tag sein erstes Match spielen, gemeinsam mit weiteren deutschen Spielern wie Jan-Lennard Struff und Justin Engel“, hieß es auf der offiziellen Turnierseite über den German Tennis Day am Montag. Mit Struff spielte letztendlich einer der drei genannten tatsächlich an dem vorgesehenen Tag.

Hamburg Open: Nur zwei deutsche Matches auf dem Center Court

Zwei Matches mit deutscher Beteiligung fanden auf dem Center Court statt. Um 14.34 Uhr lief Yannick Hanfmann als erster Deutscher des Tages auf den Platz. Sein Sieg über Max Schönhaus und Struffs Partie gegen Jakub Mensik bekamen die Zuschauer auf dem größten Platz der Anlage geboten. Daniel Altmaier spielte als Deutsche Nummer zwei des Turniers lediglich auf einem Nebenplatz, wurde dort von einer einstündigen Regenpause unterbrochen, und gewann am Ende vor unter 100 Zuschauenden souverän mit 7:5, 6:2 gegen Qualifikanten Rinky Hijikata.

Die Einladung des Turniers, in „deutschen Farben“ zu erscheinen wurde nur sehr begrenzt wahrgenommen. Auch von den kostenlos bereitgestellten Fanartikeln – beispielsweise sollen rund 1000 Deutschland-Fahnen verteilt worden sein – war kaum etwas zu sehen. Lediglich eine Bitte wurde erfüllt. Denn „besondere Stimmung“ war, speziell im deutschen Duell zwischen Hanfmann und Schönhaus, gegeben – auch wenn der 18-jährige Publikumsfavorit am Ende nicht gewann.

Struff verliert am Rothenbaum – Engel-Match erst am Dienstag

Den deutschen Abschluss bescherte bei den Hamburg Open Jan-Lennard Struff mit dem Match des Tages gegen Mensik. Um 19.50 Uhr betraten die beiden den Platz. Turnier-Urgestein Struff, der bereits das 16. Mal am Rothenbaum dabei war, war im ersten Satz nah dran an Jakub Mensik aus Tschechien, konnte seine drei Breakbälle beim Stand von 4:4 aber nicht nutzen. Im Tiebreak verlor er den Durchgang schließlich mit 6:7 (3:7).

Jan-Lennard Struff schied bei den Bitpanda Hamburg Open am German Tennis Day aus. WITTERS Jan-Lennard Struff schied bei den Bitpanda Hamburg Open am German Tennis Day aus.

Im zweiten Satz hatte der 36-Jährige dann kaum noch eine Chance. Er ging zwar noch mit 1:0 in Führung, konnte danach aber nur noch ein Spiel gewinnen. Mit 6:7 (3:7), 2:6 schied er am Ende aus. Viele Zuschauende hatten die Anlage zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Unter geschlossenem Dach und Regen gaben die treuen Fans bis zum letzten Matchball und sorgten für ein würdiges Ende des German Tennis Days. Die große Party blieb dennoch aus. Immerhin 3:44 Stunden deutsches Tennis gab es auf dem Center Court zu sehen.

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Am Dienstag bekommen die Tennisfans bei den Hamburg Open gleich fünf Matches mit deutscher Beteiligung zu sehen. Justin Engels Spiel gegen Ugo Humbert sowie das Zweitrunden-Match zwischen Daniel Altmaier und Ben Shelton werden auf dem Center Court ausgetragen. Kevin Krawietz und Tim Puetz spielen ihr Erstrunden-Doppel auf Court M1, und sowohl Jakob Schnaitter und Mark Wallner, Hendrik Jebens und Tim Rühl spielen ihre ersten Doppelpartien auf Court M2.