Aufhören und Kinder kriegen? Ski-Star Shiffrin findet es „verlockend“, aber…

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat alles erreicht. Sie ist zweimalige Olympiasiegerin, war achtmal Weltmeisterin, hat fünfmal die große Kristallkugel und im Weltcup unglaubliche 101 Rennen gewonnen. Also aufhören und mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde Kinder kriegen? Dieser Gedanke, verriet Shiffrin in ihrem neuen Podcast („What’s the Point“) im Gespräch mit Premierengast Kilde, sei „wirklich verlockend“.

Und doch steht das Karriereende so bald offenbar nicht an. „Wir sind noch nicht fertig“, sagt Shiffrin. Denn: „Wir sind auch ganz gut in dem, was wir gerade tun.“

Die Fans wünschten sich dagegen eine „andere“ Mikaela. „Es ist ganz lustig, die ganzen Einschätzungen über unsere Beziehung zu lesen“, sagt Shiffrin. Die Leute fragten sie auf Social Media ständig: „Wo ist Aleks? Macht er das Foto? Warum erwähnst du ihn nicht? Seid ihr nicht mehr zusammen?“

Kilde kündigt Comeback für Dezember an

Manche würden gar „richtig aggressiv und sagen mir, dass ich aufhören, endlich Zeit mit Aleks verbringen und Kinder kriegen soll“, berichtet die 30-Jährige. Zunächst aber steht die gerade erst begonnene Olympia-Saison im Zentrum ihrer Planungen, zumal Kilde für Dezember sein Comeback nach langer Verletzungspause angekündigt hat.

„Ich würde es gerne zu meiner obersten Priorität machen“, sagt Kilde, „rund um die Uhr bei dir zu sein.“ Aber noch sei da ja der Skisport. Und danach? „Ich weiß, dass wir das alles machen können, wenn wir irgendwann aufhören“, sagte Kilde über Kinder und Co. (sid/sd)