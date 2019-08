Auch ohne Schröder-Gala: Deutschland gewinnt den Supercup in Hamburg

Im ersten Härtetest der WM-Vorbereitung ist die deutsche Nationalmannschaft als Sieger vom Platz gegangen. Das 87:68 gegen Tschechien markierte nicht nur den vorzeitigen Turniersieg – es offenbarte ebenfalls: Auch ohne NBA-Star Dennis Schröder sind die Deutschen so stark wie lange nicht mehr.

Natürlich: Der 25-Jährige, der sonst für die Oklahoma City Thunder den Ton angibt, machte auch gestern im Wilhelmsburger Inselpark ein gutes – und vor allem ein ansehnliches – Spiel: Immer wieder setzte er seine Mitspieler in Szene, oft auch direkt per Alley-Oop. Am Ende hatte der Braunschweiger 21 Punkte auf seinem Konto.

Aber, und auch das fiel auf: Erzwingt Schröder die Offensive, hakt es. So leistete er sich viele Ballverluste, auch fragwürdige Würfe nahm er, die merklich den Fahrtwind rausnahmen.

Theis liefert Gala ab



Die wichtigste Nachricht: das machte gar nichts! Denn sein Team kompensierte die Fehler, ob Giffey, Barthel oder NBA-Kollegen Maxi Kleber und Daniel Theis. Sie alle trafen, wenn es drauf an kam. Allen voran der 27-jährige Theis (17 Punkte) war nicht zu stoppen, sorgte für jede Menge spektakuläre Highlights.

„Wir sind schwer zu schlagen, wenn wir so spielen. Und natürlich macht das Spaß“, sagte er.



Hamburger Jung Akpinar bleibt blass



Einen schwarzen Tag erwischte Ismet Akpinar (24). Kein Wurf fiel, in der Defense wurde viel abgepfiffen. Am Ende war’s egal: Deutschland feiert den ersten Turniersieg seit 2015.