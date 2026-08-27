Auch Hamburg-Fans betroffen! Pay-TV-Anbieter erhöht die Preise

Nach drei Jahren gibt es beim Sport-Streamer ein neues Preismodell. Das macht es für Handball-Freunde teurer.

Zum Start der neuen Saison in der Handball-Bundesliga hat der Pay-TV-Sender Dyn die Preise deutlich erhöht. Um Handball beim kostenpflichtigen Streamingdienst schauen zu können, müssen Fans im Monat 24,50 Euro statt bisher 19,50 Euro zahlen. Beim Jahresabonnement steigt der Preis auf 19,50 Euro von bisher 14,50 Euro pro Monat.

Mit diesen seit Mitte August geltenden Preisen können Handball-Fans nur noch ihre Sportart schauen, aber nicht wie bisher auch Volleyball, Basketball, Hockey und Tischtennis. Drei Jahre lang galten die Dyn-Preise für alle angebotenen Sportarten.

Neue Preisstruktur auch für andere Sportarten

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Für die freie Auswahl ist in der neuen Preisstruktur jetzt ein Abo namens Dyn All Sports notwendig. Dieses kostet regulär 24,50 Euro pro Monat im Jahresabo und 29,50 Euro im monatlich kündbaren Abo. Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey haben auch jeweils eigene Abo-Angebote, die jedoch im Vergleich zum Handball günstiger sind: 19,50 Euro pro Monat/14,50 Euro pro Monat im Jahresabo.

Der Streamingdienst zeigt neben allen 306 Spielen der Handball- Bundesliga auch die Partien der 2. Bundesliga, des DHB-Pokals sowie der internationalen Klub-Wettbewerbe. Betroffen sind also auch Anhänger des Handball Clubs Hamburg. Bei Dyn laufen auch Spiele der deutschen Nationalmannschaften sowie alle Spiele der Weltmeisterschaften der Frauen und Männer bis 2031. Bestehende Abos gelten bis zum Ende ihrer Laufzeit. Zum Start der neuen Preisstruktur bietet Dyn bei Neuabschlüssen Einführungsangebote.

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Auch Spiele im Free-TV

Im Free-TV dürfen ARD, ZDF und die dritten Programme bis zu zwölf Spiele zeigen. Zudem überträgt der TV-Sender Welt jeden Sonntag die Partie um 15.00 Uhr live im Free-TV. (dpa)