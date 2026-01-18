Auch Eva Lys zeigt sich begeistert: Türkin erobert die Herzen mit Hilfsaktion

Zeynep Sönmez schaffte in Melbourne nicht nur als erste türkische Tennisspielerin den Sprung in die zweite Runde der Australian Open, die 23-Jährige sicherte sich auch einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Als in ihrer Erstrunden-Partie gegen die Russin Ekaterina Alexandrova im zweiten Satz ein Ballmädchen einen Schwächeanfall hatte, eilte Sönmez sofort zu Hilfe.

Gemeinsam mit einem Turnierverantwortlichen stützte die Türkin das Mädchen auf dem Weg vom Platz. Bei fast 30 Grad in Melbourne war das Ballkind plötzlich umgefallen. Später gaben die Organisatoren aber Entwarnung: Dem Mädchen ging es wieder besser, sodass auch Sönmez erleichtert ihren Erfolg feiern konnte.

Sönmez gewann ein packendes Spiel

Ihr Sieg soll dabei nicht in den Hintergrund rücken. Sönmez steht in der Weltrangliste aktuell auf Rang 112 und hat schon drei Qualifikationsspiele hinter sich. Trotz alledem bezwang die Türkin die Weltranglistenelfte Ekatarina Alexandrova. Nach drei intensiven Sätzen und einem zwei Stunden und 36 Minuten langen Kampf durfte Sönmez dann schließlich jubeln.

Sönmez ist eine gute Freundin von der Hamburgerin Eva Lys. Nach dem Auftaktsieg von Sönmez gratulierte die Deutsche ihr via Instagram öffentlich in einer Story – veröffentlichte das ein Video des Matchballs in ihrer Story erneut, und kommentierte mit einem Herz. Lys ist das erste Mal am deutschen Dienstagmorgen gefordert. In der ersten Runde trifft sie auf die Rumänin Sorana Cirstea, die beiden trennen in der Weltrangliste lediglich zwei Plätze.

In der zweiten Runde könnte Sönmez nun auf Anna Bondar treffen. Die Ungarin gewann beim letztjährigen Turnier in Hamburg am Rothenbaum sowohl im Einzel als auch im Doppel. Bondar trifft in der Nacht auf Montag auf Wildcard-Spielerin Elizabeth Mandlik. (dpa/lam)