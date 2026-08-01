Im Männer-Doppelvierer holt das deutsche Team 13 Jahre nach dem letzten Triumph EM-Gold. Auch andere deutsche Boote dürfen über Edelmetall jubeln. Oliver Zeidler überzeugt indes mit Bestzeit im Einer.

Der Männer-Doppelvierer hat Gold bei den Ruder-Europameisterschaften gewonnen und damit einen überragenden Tag des deutschen Teams gekrönt. Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee setzten sich am Samstag vor Polen und Kroatien durch. Es war die fünfte Medaille für Deutschland im norditalienischen Varese. Und eine weitere Goldmedaille sollte kurz darauf noch folgen.

Mit einer Goldmedaille nach 13 Jahren Wartezeit, weiteren Podestplätzen und einer EM-Bestzeit von Olympiasieger Oliver Zeidler haben die deutschen Ruderinnen und Ruderer den ersten Finaltag der Europameisterschaften in Varese erfolgreich beendet. 13 Jahre nach dem letzten deutschen EM-Erfolg im Männer-Doppelvierer holten Marc Weber (Frankfurt), Felix Heinrich (Braunschweig), Jonas Gelsen (Frankfurt) und Ole Hohensee (Stralsund) Gold.

Auch Hamburgs Sportlerin des Jahres holt Gold

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„Wir haben gesagt, wir fahren heute Vollgas los und werden schon nicht die Langsamsten auf den letzten 1000 Metern sein. Und im Prinzip ist das aufgegangen“, sagte Bugmann Weber nach dem Sieg vor Polen und Kroatien. Das deutsche Boot hatte das Rennen von Beginn an kontrolliert. „Es war definitiv mit das beste Rennen von uns im Doppelvierer und eines der schönsten, die ich in meiner Karriere gefahren bin“, betonte der 28-Jährige.

Das erste deutsche Gold hatte zuvor der Para-Mixed-Doppelzweier (PR2) mit Hamburgs Sportlerin des Jahres Jasmina Bier und Paul Umbach (Nürtingen) gewonnen. Das Duo setzte sich knapp gegen die Ukraine durch und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. EM-Silber hinter Großbritannien sicherte sich zudem der neu formierte deutsche Frauen-Vierer mit Hannah Reif (Frankfurt), Paula Hartmann (Mainz), Annabelle Bachmann (Ingelheim) und Pia Greiten (Osnabrück).

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Silber für den Doppelvierer der Frauen, Bronze für den Männer-Vierer

Ebenfalls Silber gewann kurz danach der Frauen-Doppelvierer mit Maren Völz (Potsdam), Juliane Faralisch (Frankfurt), Johanna Debus (Offenbach) und Frauke Hundeling (Hannover), der sich nur der siegreichen Schweiz geschlagen geben musste. Im Männer-Vierer sorgten René Schmela (Berlin), Jasper Angl (Münster), Benedict Eggeling (Hamburg) und Mark Hinrichs (Limburg) mit Bronze beim Sieg von Großbritannien für eine weitere Medaille.

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Im letzten Rennen des Tages gewannen Patrick Erdmann und Johannes Ursprung zudem Gold im Leichtgewichts-Zweier, einer Bootsklasse, die nicht olympisch ist. Mit sechs Medaillen hat das deutsche Team bereits vor dem Schlusstag am Sonntag so viele Medaillen geholt wie bei der EM im vergangenen Jahr – und das, obwohl viele Experten das deutsche Rudern in der Krise sehen.

Zeidler unterstreicht Titelambitionen mit EM-Bestzeit

Einen EM-Rekord stellte zudem Einer-Ruderer Oliver Zeidler (Frankfurt) im Halbfinale auf. Mit 6:37,87 Minuten über 2000 Meter verbesserte er die Bestmarke des Titelverteidigers Yauheni Zalaty (6:38,51) aus 2025. Der unter neutraler Flagge startende Belarusse lag fünf Sekunden hinter dem Deutschen. Im Finale am Sonntag (12.52 Uhr) kämpft Zeidler um seinen vierten EM-Titel nach 2019, 2021 und 2024. Im Vorjahr hatte er wegen seines Studiums auf die EM verzichtet.

Im Frauen-Einer verpasste Alexandra Föster (Meschede) das Finale als Vierte nach einem Fotofinish im Halbfinale knapp. Am Sonntag stehen unter anderem auch noch die Entscheidungen im Frauen- und Männer-Achter sowie erstmals bei einer EM im geschlechtsgemischten Mixed-Achter und Mixed-Doppelzweier an. Höhepunkt des Ruderjahres 2026 sind die Weltmeisterschaften in Amsterdam vom 24. bis 30. August. (dpa/mp)