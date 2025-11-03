„Als hätten wir den Super Bowl gewonnen“: Rekord-Kick begeistert in der NFL

Football-Profi Cam Little von den Jacksonville Jaguars hat mit einem nie dagewesenen „Distanzschuss“ einen offiziellen NFL-Rekord aufgestellt. Der Kicker verwandelte am Sonntag beim 30:29 nach Verlängerung bei den Las Vegas Raiders ein Field Goal aus 68 Yards Entfernung, das hatte es in einem NFL-Spiel zuvor nie gegeben.

Vier Sekunden vor Ende des zweiten Viertels trat Little an, brachte sein Team mit den ersten Punkten auf 3:6 heran – und verschwand Augenblicke später in einer Jubeltraube. „Ich bin direkt zu ihm gerannt. Es fühlte sich an, als hätten wir den Super Bowl gewonnen“, sagte sein Headcoach Liam Coen und ergänzte: „Dieses Selbstvertrauen von einem Spieler, der zuvor zu kämpfen hatte, das war wirklich ein besonderer Moment für unser Team.“

Little rettete seine Jacksonville Jaguars in die Overtime

Little übertraf die bisherige Bestmarke um zwei Yards, Justin Tucker hatte 2021 ein Field Goal für die Baltimore Ravens aus 66 Yards Entfernung erzielt. Dass er den Rekord im Fuß hat, hatte Little übrigens schon im Sommer gezeigt: Im Preseason-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers überwand er sogar 70 Yards – den Weg in die offiziellen Rekordbücher der NFL fand er nun aber erst im Ligaspiel.

Das könnte Sie auch interessieren: Beim Abstiegskandidaten: Tag zum Vergessen für DFB-Star Woltemade

Es war nicht die einzige Großtat von Little: Mit einem weiteren Field Goal aus 48 Yards rettete er seine Mannschaft 16 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit außerdem in die Overtime. (sid/mp)