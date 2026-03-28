Alkohol? Drogen? So kam es zur Verhaftung von Tiger Woods – Trump äußert sich

Tiger Woods sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach seinem Autounfall ist der Golf-Superstar nun wieder auf freiem Fuß.

Diesmal saß Tiger Woods auf dem Beifahrersitz. Ein schwarzer Geländewagen brachte ihn weit weg von dem Bezirksgefängnis in Florida, in dem er nach einem Autounfall acht Stunden lang festgehalten worden war. Zahlreiche Fans, Reporter und Fotografen versuchten am späten Freitagabend, irgendwie einen Blick auf den Golf-Superstar zu erhaschen, der wieder einmal abseits des Grüns für reichlich Aufruhr sorgt.

Woods mit seinem Wagen beim Überholen verunglückt

Aber was war passiert? War Alkohol im Spiel? Drogen? Schließlich war Woods gemäß den Gesetzen Floridas wegen Trunkenheit am Steuer stundenlang festgesetzt worden. Fest steht, dass der 50-Jährige am Freitag kurz nach 14 Uhr Ortszeit an seinem Wohnort Jupiter Island mit seinem Wagen verunglückt war. Woods, der unverletzt blieb, versuchte laut Sheriff John Budensiek, auf einer zweispurigen Straße einen Reinigungs-Lkw zu überholen. Dabei habe er mit seinem Land Rover das Heck gestreift. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die Fahrerseite, Woods konnte eigenständig herausklettern.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krise bei der SPD: Was den Genossen jetzt noch helfen könnte

Was den Genossen jetzt noch helfen könnte „Ich war absolut angewidert“: Katharina Fegebank über den Fall Ulmen und persönliche Erfahrungen

Katharina Fegebank über den Fall Ulmen und persönliche Erfahrungen Psychotherapie: I mmer mehr Menschen geht es schlecht, ausgerechnet jetzt werden Honorare für Therapeuten gesenkt

mmer mehr Menschen geht es schlecht, ausgerechnet jetzt werden Honorare für Therapeuten gesenkt Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Stürmische Zeiten für HSV-Trainer Polzin

Stürmische Zeiten für HSV-Trainer Polzin 28 Seiten Plan 7: Johannes Oerding verrät einen großen Traum & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Ferner teilte die Polizei mit, dass Woods Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt habe. Einen Atemalkoholtest bestand er jedoch. „Als wir ihn dann zu einer Urinprobe aufforderten, verweigerte er diese“, sagte Budensiek: „Daher wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und der Verweigerung eines rechtmäßigen Tests im Kontext des Unfalls angeklagt.“ Die Experten für Drogenerkennung, die Woods am Unfallort untersuchten, empfanden den Golfer als „lethargisch“ und gingen davon aus, dass er unter dem Einfluss „irgendeiner Art von Medikamenten oder Drogen“ stand, sagte Budensiek.

US-Präsident Donald Trump, der seit vielen Jahren mit Woods befreundet ist, sagte: „Er ist ein großartiger Mensch, ein großartiger Mann. Aber er hat Probleme.“

Woods hatte bereits einige Autounfälle

Es ist nicht der erste Autounfall von Woods: 2021 hatte er in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten. Damals war Rasen die Ursache, Woods war mit gut 140 km/h unterwegs gewesen. In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden. 2017 war er von der Polizei schlafend am Steuer seines beschädigten Wagens gefunden worden. Woods bekannte sich schließlich des rücksichtslosen Fahrens schuldig und gab an, eine Mischung aus Schmerzmitteln eingenommen zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Einzigartig“: Legendäres Fußballstadion wird zum Tennisplatz

Der Golf-Star, der im Privatleben so einige Krisen durchlebte und für Skandale sorgte, hatte zuletzt im Rahmen der Indoorliga TGL sein Comeback gegeben und danach eine Teilnahme am Masters (ab 9. April) im US-Bundesstaat Georgia zumindest nicht ausgeschlossen. Er kämpft weiter mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation im vergangenen Oktober; für den einst besten Golfer der Welt war es bereits der siebte Eingriff am Rücken. Zudem war im März 2025 Woods‘ Achillessehne gerissen. Seit den British Open im Sommer 2024 bestritt er kein Turnier mehr. (sid/vb)