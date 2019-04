Ärger am Rothenbaum: In Hamburg darf keine Tennis-EM stattfinden

Am Hamburger Rothenbaum darf keine Tennis-Europameisterschaft stattfinden. Das hat der Veranstalter am Dienstag mitgeteilt. Grund sind Befürchtungen anderer Turnierorte, ihr Prestige zu verlieren.

Das Tennisturnier im Juli am Hamburger Rothenbaum wird nun – anders als geplant – doch nicht als Europameisterschaft ausgetragen. Die Titelkombination aus Hamburg Open und European Championship sei bei der Spielervereinigung ATP „nicht erwünscht gewesen“, sagte Turnierveranstalter Peter-Michael Reichel am Dienstag und bestätigte damit, was zuvor bereits als Gerücht gehandelt worden war.

„Wir haben den Titel im Januar bei der ATP eingereicht, und er ist auch bestätigt worden“, sagte Reichel. Danach hätten sich aber andere europäische Veranstalter über den Namen des Hamburger Turniers beschwert. In Madrid, Monte Carlo und Rom finden nämlich im Sommer ebenfalls Tennisturniere statt, die einen höheren Status haben als die Veranstaltung am Rothenbaum.

Offenbar aus Angst um den Verlust ihres Prestiges haben die europäischen Konkurrenten nun eine Umbenennung des Hamburger Turniers erwirkt. Es soll laut Reichel nun „Hamburg European Open“ heißen, aber wie geplant von 20. bis 28. Juli ausgetragen werden. „Wir sind derzeit im Finetuning“, sagte der Veranstalter.