„Absolut erbärmlich und peinlich“: Bayern-Trainer teilt heftig gegen Stars aus

Gordon Herbert war total angefressen, so sehr, dass der Weltmeistertrainer nach dem Hauptrundenfinale in der Basketball Bundesliga (BBL) kein gutes Haar an den Profis des FC Bayern ließ. „Leider war heute nur ein Team auf dem Feld, das in der ersten Halbzeit gekämpft hat“, sagte der Kanadier nach der über weite Strecken schwachen Vorstellung beim 73:72 (33:51) über die MHP Riesen Ludwigsburg. „Wir waren da absolut erbärmlich und peinlich.“

Die Münchner hatten bis zur Pause und auch noch danach auf ganzer Linie enttäuscht, erst ein später Run und ein Dreier von Weltmeister Niels Giffey neun Sekunden vor dem Ende brachten den Sieg. Im Falle einer Niederlage hätten die Bayern Platz eins vor den Play-offs noch an ratiopharm Ulm verloren.

FCB-Coach Gordon Herbert: „Wir sind kein toughes Team“

„Wir spielen, als wäre das ein Freiplatz am Strand. Wir sind kein toughes Team, nicht physisch. Aber wenn unser Compete-Level null ist, sind wir weich. Wenn ich mir ein Eis kaufen würde, wäre das härter“, so Herbert: „Wir sind soft.“

Seine Mannschaft habe anfangs „Korbleger auf Korbleger abgeben, ohne Widerstand“, ärgerte sich Herbert: „Es ist nicht das erste Spiel, das wir so begonnen haben. Aus irgendeinem Grund waren wir wieder nicht ready. Ich entschuldige mich bei den Fans dafür, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben.“

Bayerns Basketballer stehen jetzt im Play-off-Viertelfinale

Er sei zwar „wirklich enttäuscht, aber tatsächlich wird es uns helfen, um nach vorne zu kommen“, sagte Herbert und fand dann doch noch positive Worte. „Loben muss ich meine Jungs dafür, dass sie nie aufgegeben und wie sie in den letzten fünf Minuten gekämpft haben.“

Noch ist unklar, gegen wen die Bayern im Play-off-Viertelfinale spielen. Herbert ist es ohnehin „egal. Mich interessiert nur, ob wir verstehen werden, was es mental zum Sieg braucht“. (sid/abl)