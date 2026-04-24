Ab 2027: Formel-1-Rennstrecke kehrt in den WM-Kalender zurück

Die Formel 1 kehrt in die Türkei zurück. Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag bestätigte, wird ab 2027 wieder auf dem Istanbul Park Circuit gefahren. Die Vereinbarung umfasst zunächst fünf Jahre. Zuvor hatte das türkische Präsidialamt den Deal verkündet. Vor den Toren der Metropole am Bosporus war die Formel 1 bereits zwischen 2005 und 2011 unterwegs. Auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 war Istanbul Teil des eilig überarbeiteten Kalenders der Königsklasse.

„Die Formel 1 zählt zu den weltweit führenden Sportveranstaltungen und zeichnet sich durch ihre Faszination, ihre junge Fangemeinde und ihre Vorreiterrolle in der Automobiltechnologie aus“, erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Rückkehr seines Landes in den Formel-1-Kalender sei für ihn „ein deutliches Zeichen des großen Vertrauens in unser Land“, Erdogan versprach eine „in jeder Hinsicht makellose Organisation“.

Formel-1-Rückkehr nach Deutschland muss weiter warten

Die Plätze im Kalender der Formel 1 sind mittlerweile sehr begehrt, die Königsklasse führt für manche Rennen daher auch ein Rotationssystem ein. So werden sich etwa die Strecken im belgischen Spa und in Barcelona ab dem kommenden Jahr abwechseln. Deutschland war zuletzt 2020, in der Corona-Saison, mit dem Nürburgring Schauplatz eines Formel-1-Rennens. Interesse aus Hockenheim besteht grundsätzlich, eine Rückkehr wirkt bis auf Weiteres aber nicht nah.

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Für die aktuelle Saison waren 24 Rennen geplant. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten wurden die Veranstaltungen im April in Bahrain und Saudi-Arabien aber abgesagt. (sid)