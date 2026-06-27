Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel nennt sich nun Weltmeister. Der Weltverband WBC reagiert ihm zufolge damit auf den Titelverzicht des bisherigen Champions.

Fast 100 Jahre nach Max Schmeling ist in Agit Kabayel erstmals wieder ein deutscher Boxer Schwergewichts-Weltmeister. Der 33 Jahre alte Bochumer wurde vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Champion erklärt, nachdem der Ukrainer Oleksandr Usyk seine drei verbliebenen Titel am Freitag niedergelegt hatte.

„Unglaublich. Ab heute bin ich WBC-Weltmeister im Schwergewicht“, schrieb Kabayel bei Instagram. „Worte können nicht beschreiben, was ich gerade empfinde. Danke an jeden Einzelnen von Euch für die Unterstützung auf diesem Weg. Dieser Erfolg gehört uns allen.“ Er wolle „alles daransetzen“, so Kabayel, „diesen Gürtel lange zu halten und meiner Sammlung noch weitere Titel hinzuzufügen“.

Kabayel feiert WM-Titel im Trikot der Nationalmannschaft

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WBC-Präsident Mauricio Sulaiman bestätigte am Samstag in einem Instagram-Post, dass der WBC-Vorstand Kabayel zum Champion erklärt habe. In seinem Post ist der Mexikaner gemeinsam mit dem neuen Weltmeister zu sehen. Kabayel trägt darauf ein Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er tritt in Deutschland das Erbe von Max Schmeling an, der am 21. Juni 1932 als Schwergewichts-Weltmeister entthront worden war.

Usyk hatte seine Gürtel zwar abgegeben, ein Karriereende aber ausgeschlossen. „Es wird mehr kommen“, sagte der 39-Jährige in einer Instagram-Botschaft. Der frühere Champion aller Verbände besaß zuletzt noch die Gürtel nach Version der WBA, WBC und IBF.

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Den WBC-Titel hatte Usyk zuletzt in Gizeh gegen den Niederländer Rico Verhoeven erfolgreich verteidigt. Kabayel war danach in den Ring gestiegen und hatte seine Forderung nach einem Kampf wiederholt. Usyk reagierte wie zuvor schon ausweichend. Die WBC hatte den Kampf zwischen Usyk und Kabayel, der seine 27 Profikämpfe gewonnen hat, zuletzt angeordnet. (sid/dpa/mp)