900 Tore! 40-Jähriger schreibt NHL-Geschichte

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt. Rekordtorschütze Owetschkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

„Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte Owetschkin und sprach von einem „absoluten Highlight“. Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.

Deutsche NHL-Profis gehen leer aus

Während Washington den ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen feierte, gab es für John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 3:5 bei den Toronto Maple Leafs nichts zu holen. Bei der fünften Saisonniederlage (9 Siege) blieb der deutsche Stürmer ohne Torbeteiligung.

Ebenfalls ohne Zählbares endete der Arbeitstag für Lukas Reichel: Der Nationalspieler verlor mit den Vancouver Canucks 2:5 gegen seinen Ex-Klub Chicago Blackhawks. Nach seinem Wechsel im Oktober war es Reichels erstes Aufeinandertreffen mit seinem vorherigen Verein. (sid/fwe)