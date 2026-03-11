83 Punkte in einem Spiel! NBA-Star zieht an Kobe Bryant vorbei

Basketball-Star Bam Adebayo hat in der NBA mit einer Leistung für die Geschichtsbücher aufhorchen lassen. Der 28 Jahre alte Center der Miami Heat erzielte beim 150:129 gegen die Washington Wizards sensationelle 83 Punkte und sorgte für die zweitbeste Punktausbeute der NBA-Geschichte.

Adebayo übertraf die 81 Punkte, die der verstorbene Kobe Bryant 2006 für die Los Angeles Lakers gegen Toronto erzielt hatte. Adebayos Leistung wird nur von Wilt Chamberlains legendären 100 Punkten gegen die New York Knicks im Jahr 1962 übertroffen. Adebayo verwandelte 20 seiner 43 Versuche aus dem Feld, sieben von 22 Versuchen aus der Distanz und 36 seiner 43 Freiwürfe. Sowohl Adebayos verwandelte Freiwürfe als auch seine Versuche stellten neue NBA-Rekorde auf.

NBA-Star spricht von „surrealem Moment“

„Mann, ich wünschte, ich könnte das zweimal erleben“, sagte Adebayo, „es sind Wilt, ich und dann Kobe – das klingt verrückt.“ Im Moment des Erfolges schossen ihm Gedanken in den Kopf, wie wohl sein Kindheitsidol Bryant, der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz in Los Angeles ums Leben kam, auf die Leistung reagiert hätte: „Ich frage mich, was er sagen würde? Er würde wahrscheinlich sagen: ‚Mach das noch einmal.‘ Es ist einfach ein surrealer Moment, in der Gesellschaft mit jemandem zu sein, den man als Kind verehrt hat.“

Den Grundstein für seinen Erfolg hatte Adebayo im ersten Viertel (31 Punkte) gelegt. Zur Halbzeit stand er bei 43 Punkten, nach der Pause erhöhte er seine Bilanz auf 62 Punkte zum Ende des dritten Viertels. Mit zwei Freiwürfen zog Adebayo im Schlussviertel mit Bryant gleich, mit zwei weiteren Freiwürfen etwas mehr als eine Minute vor Spielende schob er sich an der Lakers-Ikone vorbei.

Spielzüge wurden im Schlussviertel für Adebayo entworfen

Adebayo wurde daraufhin ausgewechselt – und von den Fans mit begeistertem Applaus gefeiert. Miami-Headcoach Erik Spoelstra sprach von einem „absolut surrealen Abend“. Man habe im Verlauf des Abends den Spielplan verworfen und versucht, Adebayo zur historischen Punktzahl zu verhelfen.

Adebayo wertete den persönlichen Meilenstein auch deshalb als Teamerfolg: „Jemand musste mir den Ball zuspielen. Ich bin auch dem Trainer dankbar, dass er Spielzüge für mich entworfen hat. Ich habe es heute Abend hinbekommen.“ (sid/ea)