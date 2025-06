60 Ironman in 60 Tagen! Deutsches Extremsport-Paar jagt nach Weltrekord

Weltrekorde als Familienangelegenheit: Nach Jonas Deichmann startet nun auch seine Freundin Josefine Rutkowski die Jagd nach einer herausragenden Bestmarke im Extremtriathlon.

Die 35-Jährige will ab dem 13. Juli 60 Ironman in 60 Tagen absolvieren, wird also zwei Monate lang täglich 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. Die bisherige Frauen-Bestmarke der Österreicherin Alexandra Meixner liegt bei 30 Ironman in 30 Tagen.

Der Rekord soll von Juli bis September geschehen

Rutkowskis Freund Deichmann hatte im Vorjahr auf der Traditionsstrecke der Challenge Roth gar 120 Langdistanzen in 120 Tagen absolviert und damit die Rekordmarke bei den Männern pulverisiert. Die dreimalige Hawaii-Teilnehmerin Rutkowski wird ihre 60 Ironman zwischen dem 13. Juli und dem 10. September in Dudenhofen/Speyer in der Oberpfalz absolvieren.

Insgesamt wird sie dabei 228 km Schwimmen, 10.500 km Radfahren und 2532 km Laufen. „Ich mache jetzt seit Monaten über 40 Stunden Sport pro Woche und bin in Topform“, sagte Rutkowski. Sie habe deshalb „die wunderbare Idee gehabt, dass ich den Rekord verdoppeln möchte”“

Deichmann ist sehr stolz auf seine Freundin Josefine

Es sei ihr „bisher größtes sportliches Projekt. Ich freue mich sehr, wenn es endlich losgeht.“ Dabei peilt sie täglich eine Langdistanz-Zeit von rund 13 Stunden an. Rutkowski hatte bei der „Challenge 120“ von Deichmann 18 Langdistanzen mitgemacht, seit diesen gemeinsamen Sportausflügen sind die beiden auch privat ein Paar.

Er sei „unglaublich stolz, dass Josefine den Mut hat, den Frauenweltrekord anzugreifen und werde im Sommer auch öfter mitmachen und sie unterstützen“, sagte Deichmann. Der 38 Jahre alte Extremsportler hatte vor seiner Challenge in Roth unter anderem bereits einen Triathlon um die Welt sowie einen Duathlon durch die USA absolviert.(sid/abl)