Für 3,9 Milliarden Dollar! Chelsea-Besitzer kauft beliebtes US-Sportteam

Wow, bei diesen Summen kann einem schwindelig werden! Die San Diego Padres, eines der Topteams aus der Major League Baseball (MLB) in den letzten Jahren, stehen kurz vor dem Verkauf und sollen für eine Rekordsumme den Besitzer wechseln.

Laut Medienberichten wollen José Feliciano, Miteigentümer des Premier-League-Klubs FC Chelsea, und seine Frau Kwanza Jones 3,9 Milliarden Dollar für die Übernahme der Padres-Franchise zahlen. Zuerst hatte das „Wall Street Journal“ die krasse Zahl genannt. Diese würde die bisherige Höchstsumme klar übertreffen, 2020 hatte Steve Cohen die New York Mets für 2,4 Milliarden erworben.

Chelsea-Mitbesitzer José Feliciano kauft MLB-Team San Diego Padres

Der gebürtige Puerto Ricaner Feliciano und Jones sollen die Gebote von Tom Gores, Besitzer der Detroit Pistons (NBA), Joe Lacob, Besitzer der Golden State Warriors (NBA), sowie Dan Friedkin, Besitzer des Premier-League-Klubs FC Everton, überboten haben. Der Verkauf der San Diego Padres dürfte bereits Anfang der kommenden Woche über die Bühne gehen, 75 Prozent der MLB-Eigentümer müssen zustimmen.

The Seidler family is nearing a deal to sell the Padres for a league-record $3.9 billion to a private equity group led José E. Feliciano and Kwanza Jones, per multiple reports. pic.twitter.com/Wvf28mawGf April 17, 2026

Die Padres waren im November von Angehörigen des 2023 verstorbenen Besitzers Peter Seidler zum Verkauf angeboten worden. Der vor allem bei Latinos beliebte Klub aus Kalifornien hat noch nie die World Series, die Finalspiele der MLB, gewonnen. Aktuell erlebt das Baseball-Team aus San Diego, der Stadt, die ihr NFL-Footballteam Chargers 2017 an Los Angeles verloren hat, die beste Phase seit der Gründung 1969.

San Diego Padres im Dauerduell mit den Los Angeles Dodgers

Die MLB-Superstars Shohei Ohtani (l./Los Angeles Dodgers) und Manny Machado (San Diego Padres) IMAGO/USA TODAY Network Die MLB-Superstars Shohei Ohtani (l./Los Angeles Dodgers) und Manny Machado (San Diego Padres)

Gespickt mit Topstars wie Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Xander Bogaerts oder Jackson Merrill haben die Padres in der vergangenen vier Jahren dreimal die Playoffs erreicht und konnten dort 2022 endlich auch den großen Divisions-Rivalen Los Angeles ausschalten. Die finanziell auf Rosen gebetteten Dodgers um Japan-Superstar Shohei Ohtani revanchierten sich allerdings 2024 auf dem Weg zur Meisterschaft an San Diego und konnten ihren Titel 2025 verteidigen.

Padres mit den zweitmeisten Zuschauern in der MLB

Aktuell dominieren die beiden Vereine aus Kalifornien die MLB. Die Dodgers haben mit 15 Saisonsiegen (in 20 Spielen) einen Traumstart hingelegt, die Padres liegen mit 14 Erfolgen aber direkt dahinter. In der vergangenen Spielzeit hatte Los Angeles mit 49.500 Fans den besten Zuschauerschnitt – gefolgt von San Diego, das 42.500 Zuschauer pro Heimspiel in ihr Stadion namens Petco Park lockt. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass es satte 81 Baseball-Partien pro Saison vor heimischen Publikum (und 81 Auswärtsspiele) gibt.

Wenn die Padres (hier Gavin Sheets) in San Diego spielen, ist das Stadion immer voll. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Tony Ding Wenn die Padres (hier Gavin Sheets) in San Diego spielen, ist das Stadion immer voll.

Auch diese Beliebtheit dürfte den Preis für Neu-Besitzer José Feliciano in die Höhe getrieben haben. Die Padres-Fans hoffen nun, dass durch ihn die finanzielle Lücke zu den Dodgers etwas weiter geschlossen werden kann und noch mehr Stars nach San Diego gelockt werden. Nach 1984 und 1998 soll der dritte Einzug in die World Series her – und dann der erste Titel der Franchise-Geschichte.