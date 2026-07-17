Am letzten Juniwochenende ächzte Deutschland über die brütende Hitze. In Lüneburg droht Amateursportlern eine Strafe, weil sie der Gesundheit Vorrang vor dem Sport gaben.

Am 27. Juni kletterte das Thermometer in fast ganz Deutschland nahe an die 40-Grad-Marke, an manchen Orten darüber hinaus. Auch in Lüneburg gab es eine amtliche Hitzewarnung – und doch sollten die Footballer der Lüneburg Razorbacks ihr Oberliga-Spiel gegen die Lohne Longhorns austragen.

„Wir sind Amateursportler und wissen nicht, welche gesundheitlichen Schäden bei solchen Temperaturen möglich sind“, erklärt Arndt Möller von den Razorbacks. Bei entsprechenden Außentemperaturen könnte es unter den Helmen der Footballer bis zu 80 Grad heiß werden, zitiert er eine Untersuchung. Anderswo zog man die Klima-Notbremse: In Hamburg wurde der Halbmarathon in den Oktober verschoben.

Spielabsage wegen zu hoher Temperaturen

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Am Morgen des 27. Juni beschlossen die Razorbacks, ihr für 15 Uhr angesetztes Heimspiel nicht auszutragen – und auch das Jugendteam nicht um 10 Uhr antreten zu lassen. Versuche, sich mit Lohne auf eine Verlegung zu einigen, waren gescheitert.

„Jedes andere Spiel in unseren Ligen wurde verlegt“, berichtet Möller. Dass sein Team der Gesundheit Vorrang gab, kommt ihm nun möglicherweise teuer zu stehen. Der American-Football-Verband AFVD brummte den Razorbacks 2000 Euro Strafe auf – viel Geld für Amateursportler. Zunächst stand sogar im Raum, dass alle weiteren Spiele 36:0 für die Gegner gewertet würden. Die Lüneburger fühlen sich ungerecht behandelt und wollen den Rechtsweg voll ausschöpfen – auch, um auf den Makel hinzuweisen, dass in der Spielordnung der Umgang mit gesundheitsgefährdender Hitze nicht geregelt ist.

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Bei den Razorbacks spielen rund 120 Menschen Football, einige Frauen mit der Spielgemeinschaft Bremen Venom sogar in der Bundesliga. Der Trägerverein VfL Lüneburg hat seine Unterstützung zugesagt. Aber natürlich stehen die Footballer nicht gerade im besten Licht da, wenn sie solche Kosten verursachen. „Es ziehen ohnehin jedes Jahr mehrere Mannschaften zurück, am Ende schadet es nur dem Sport“, findet Möller.

Am Wochenende konnten die Razorbacks wieder auf den Rasen. Die 12:35-Niederlage bei den Nordfriesland Seals war eine willkommene Abwechslung zur hitzigen Auseinandersetzung mit dem Verband.