18-Jähriger aus einer Kleinstadt: Er soll der neue Nowitzki werden

Cooper Flagg wird von den Dallas Mavericks im NBA-Draft an erster Stelle gewählt. Dirk Nowitzki heißt seinen nächsten vielversprechenden Erben herzlich willkommen.

Bei seinem lang ersehnten Schritt ins Rampenlicht erhielt Cooper Flagg gleich einen Vorgeschmack auf das, was ihn erwartet. „Willkommen in Dallas und Glückwunsch zum ersten Pick“, begrüßte niemand geringeres als Basketball-Legende Dirk Nowitzki seinen neuesten Erben: „Wir freuen uns, dass du da bist.“

Flagg wird zum zweitjüngsten Nummer-eins-Pick des NBA-Drafts

Die Dallas Mavericks, Herzensklub Nowitzkis, wählten den heiß begehrten Flagg an erster Stelle des NBA-Drafts in Brooklyn aus. Mit 18 Jahren und 186 Tagen avancierte er zum zweitjüngsten Nummer-eins-Pick überhaupt, nur acht Tage älter als ein gewisser LeBron James seinerzeit war. „Ich fühle mich fantastisch. Es ist ein wahr gewordener Traum“, sagte Flagg, nachdem sein großer Moment endlich gekommen war.

Dass dieser kommen würde, war längst klar, die Euphorie aber dennoch riesig – auch bei Mavs-Idol Nowitzki. „Dallas ist ein spezieller Ort mit den besten Fans in der NBA“, sagte der 47-Jährige zur Einstimmung. Nachdem die sportverrückte Stadt Anfang Februar durch den Erdrutsch-Trade von Aushängeschild Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers erschüttert worden war, herrscht wieder Aufbruchstimmung. Dank Generationentalent Flagg.

Kidd: „Ein Arbeiter ohne Angst“

Der eher zurückhaltende Jungstar stammt aus Newport im US-Bundesstaat Maine, einer Kleinstadt mit etwa 3100 Einwohnern. Flagg sei „ein Arbeiter, liebt es im Fitnessraum zu sein und hat keine Angst“, sagte Mavs-Headcoach Jason Kidd, der einen „historischen Tag für die Organisation“ erlebte.

Sein College Duke führte der 2,06-Meter große, vielseitig einsetzbare Spieler in Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Blocks an. Unter anderem spektakuläre Dunkings, seine gute Übersicht als Passgeber und Blocks über Ringniveau brachten ihm in seinem Premierenjahr den Titel als bester US-Collegespieler ein.

Cooper Flagg erhält bei den Mavericks die Nummer 32

Im weit entfernten Dallas pilgerten tausende Fans ins American Airlines Center, der künftigen Bühne Flaggs. Unter großem Jubel enthüllten die Mavericks dort kurz nach dem Pick sein neues Jersey mit der Nummer 32.

Und auch Nowitzki fiebert der Ankunft seines nächsten Nachfolgers schon entgegen: „Wir können es nicht erwarten, deine Karriere hier in Dallas zu sehen. Let’s go!“ (sid/vb)