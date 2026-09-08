Patriots-Cornerback Christian Gonzalez ist jetzt der bestbezahlte Profi auf seiner Position. Zum Start trifft er mit New England auf seinen „Vorgänger“.

Christian Gonzalez ist künftig der bestbezahlte Cornerback der NFL. Der 24-Jährige einigte sich mit Super-Bowl-Finalist New England Patriots auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 135 Millionen Dollar, davon sollen 102 Millionen garantiert sein. Das berichteten US-Medien am Dienstagmorgen übereinstimmend.

Die Einigung erfolgte demnach nach zähen Verhandlungen, die zwischenzeitlich Zweifel an einem Einsatz Gonzalez' zum Saisonauftakt geweckt hatten. Nun steht fest, dass er in der Nacht zu Donnerstag (2.20 Uhr, RTL) gegen Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks auflaufen wird.

New England Patriots verlängert mit Cornerback Christian Gonzalez

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Bei der Wiederauflage des Finals vom Februar trifft Gonzalez passenderweise auf den bisherigen Bestverdiener, Devon Witherspoon. Seattles 25 Jahre alte Cornerback hatte im August einen Vierjahresvertrag über 132 Millionen Dollar unterschrieben.

Gonzalez soll langfristig die wichtigste Rolle in der Passverteidigung der Patriots übernehmen.

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New England hatte Gonzalez 2023 an Position 17 des Drafts ausgewählt – beim letzten Draft von Trainerlegende Bill Belichick für die Patriots. Gonzalez überzeugte auf Anhieb, wurde im vergangenen Jahr erstmals für den Pro Bowl nominiert und hatte maßgeblichen Anteil am Einzug New Englands in den Super Bowl. (sid/lat)