Absurde Summe: So viel Preisgeld gibt es bei den Dopingspielen für einen Rekord

Spitzenleistung dank dicker Finanzspritze? Die Macher der Enhanced Games haben eine Prämie von zehn Millionen Dollar ausgelobt für den Sprinter, der bei der nächsten Auflage der dopingfreundlichen Spiele den 100-Meter-Weltrekord von Usain Bolt bricht. Dies teilten die Enhanced Games mit, ohne einen konkreten Termin für die zweite Auflage zu nennen, allein die Jahreszahl 2027 wurde genannt.

Der Jamaikaner Bolt war bei der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin in 9,58 Sekunden in eine neue Dimension vorgestoßen. Seit seinem Rücktritt kam kein Läufer in einem offiziellen Wettkampf unter regulären Bedingungen auch nur in die Nähe dieser Zeit.

Enhanced Games: hohe Preisgelder und neue Bestmarken

Bei der ersten Auflage der Enhanced Games am vergangenen Sonntag gewann ein US-Amerikaner. Fred Kerley, Weltmeister von 2022, siegte über die 100 m in 9,97 Sekunden. Nach eigener Aussage hatte der 31-Jährige keine Dopingmittel eingesetzt. Der Weltrekord über 100 m wäre bei der Premiere des hochumstrittenen Formats eine Million Dollar wert gewesen.

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Bei den ersten Enhanced Games war lediglich ein Weltrekord – mit Mitteln, die bei offiziellen Wettbewerben nicht zulässig sind – unterboten worden: Der griechische Schwimmer Kristian Gkolomeev gewann die 50 Meter Freistil in 20,81 Sekunden und verdiente insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar. (sid/sil)