„Weitere Vorfälle”: Özil und Kolasinac nicht im Kader – werden sie noch immer bedroht?

Ob Fußball oder Leichtathletik, Basketball oder Formel 1 – in unserem Newsticker gibt es die wichtigsten Sport-Nachrichten des Tages. Kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. (sid/dpa/red)

FC Arsenal streicht Özil und Kolasinac aus Kader

Überraschend hat der FC Arsenal die Stars Mesut Özil und Sead Kolasinac nicht in den Kader für das erste Premier-League-Spiel am Sonntag bei Newcstler United (15 Uhr) berufen, meldeten britische Medien, darunter BBC, Sky und AP. In einer Erklärung sagte Arsenal, dass die Spieler „nach weiteren Sicherheitsvorfällen, die von der Polizei untersucht werden, nicht Teil des Kaders für unser Eröffnungsspiel gegen Newcastle United sein werden”.

Özil und Kolasinac waren am 25. Juli Opfer eines Messerangriffs, bei dem Kolasinac die zwei bewaffneten Motorradfahrer in die Flucht geschlagen hatte (hier mehr lesen). Werden Özil und Kolasinac möglicherweise immer noch bedroht?

In der Erklärung des Klubs heißt es weiter: „Das Wohlergehen unserer Spieler und ihrer Familien hat immer höchste Priorität und wir haben diese Entscheidung nach einer Diskussion mit den Spielern und ihren Vertretern getroffen. Wir arbeiten mit der Polizei zusammen und unterstützen die Spieler und ihre Familien kontinuierlich.”

Die Staatsanwälte stellen die Vergewaltigungsermittlungen gegen Neymar ein

Ein brasilianisches Model, Najila Trindade, hatte Neymar vorgeworfen, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. Der Stürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain räumte zwar ein, die Frau getroffen zu haben, wies die Vergewaltigungsvorwürfe allerdings stets zurück.

Brasiliens Justiz hat nun die Vergewaltigungsanzeige gegen Fußball-Superstar Neymar vorerst zu den Akten gelegt. „Wir haben uns zur Archivierung des Prozesses entschlossen, weil es keine ausreichenden Beweise gibt“, erklärte Staatsanwältin Flavia Merlini am Donnerstag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz.

Wenige Stunden später folgte die Richterin Ana Paula Gomes, in Sao Paulo für Fälle von häuslicher und familiärer Gewalt zuständig, dem Antrag. Das Verdikt ist jedoch kein Freispruch. „Es besteht weiter die Möglichkeit, die Untersuchung neu zu eröffnen“, verkündete Merlini für den Fall neuer Beweise, bestätigte aber: „Aufgrund des vom Opfer präsentierten medizinischen Gutachtens lag unseres Erachtens nach keine Verletzung vor, die eine Vergewaltigung belegt.“

Zudem habe das vermeintliche Opfer versprochene Beweise nicht vorgelegt. So soll die 26-Jährige die Aushändigung des angeblich per Handy aufgezeichneten Mitschnitts des erzwungenen Geschlechtsverkehrs zunächst verweigert haben. Danach seien laut Trindade die Aufnahmen bei einem Einbruch gar komplett verschwunden. Trindade hatte Ende Mai, also zwei Wochen nach einer Liebesnacht mit dem Stürmer von Paris St. Germain, in einem Luxushotel der französischen Hauptstadt Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet.

„Was hinter vier Wänden passiert, können wir unmöglich wissen. Da steht ihr Wort gegen das seinige. Und die Beweise waren für eine Anklage nicht ausreichend“, erklärte die Staatsanwältin abschließend.

Europa League: Eintracht Frankfurt siegt 5:0 beim FC Vaduz

Pflicht erfüllt, auf zur nächsten Partie! Die Vielspieler von Eintracht Frankfurt haben in der Europa League einen mühelosen Etappensieg verbucht und sich schonmal für den gefährlichen Auftakt im DFB-Pokal warmgeschossen. Drei Tage vor dem Duell beim Drittligisten Waldhof Mannheim gewannen die Hessen beim FC Vaduz mit 5:0 (3:0) - der Einzug in die Play-offs ist damit praktisch sicher.Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde machten Filip Kostic (11./27.) und Dominik Kohr (40.) schon im ersten Durchgang alles klar für den Halbfinalisten der Vorsaison, Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Das wohl unbedeutende Rückspiel gegen die No-Name-Truppe aus Liechtenstein, die in der 2. Schweizer Liga antritt, findet in einer Woche in Frankfurt statt. Danach wären die Play-offs (22./29. August) die letzte Hürde vor dem Minimalziel Gruppenphase.

Die Fans von Eintracht Frankfurt auf dem Weg ins Stadion. dpa Foto:

Sofern die Frankfurter diese erreichen und auch die erste Pokalrunde schadlos überstehen, müssten sie allein bis zum Jahresende stolze 31 Pflichtspiele bestreiten. „Das ist ein straffes Programm und schon fast eine gesamte Saison“, hatte im Vorfeld Nationaltorhüter Kevin Trapp gesagt. Der 29-Jährige, der am Mittwoch zur Eintracht zurückgekehrt war, stand einen Tag später wie erwartet noch nicht im Aufgebot.

Zudem saß vor 5908 Zuschauern im Rheinpark-Stadion der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic bis zur 71. Minute nur auf der Bank, an Angriffslust mangelte es dem Favoriten trotzdem nicht.

FC Bayern München siegt 23:0 bei Neuntligist FC Rottach-Egern

Bayern München hat im letzten Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison ein Schützenfest gefeiert. Beim neuntklassigen FC Rottach-Egern gewann der deutsche Rekordmeister vier Tage vor dem DFB-Pokalspiel bei Energie Cottbus (Montag, 20.45 Uhr/ARD und Sky) mit 23:0 (11:0).

Lucas Hernandez gab im Testspiel beim FC Rottach-Egern sein Debüt für den FC Bayern Muenchen. Bongarts/Getty Images Foto:

Die erfolgreichste Torschützen für die Münchner waren vor 2500 Zuschauern Corentin Tolisso (4 Treffer), Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Kwasi Okyere Wriedt (je 3). Der 80 Millionen Euro teure Neuzugang Lucas Hernandez kam zu seinem ersten Einsatz im Bayern-Trikot.

Lazio Rom Ultra-Anführer in Park erschossen

Der Anführer der Ultra-Gruppe „Irriducibili“ vom italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom ist am Mittwoch in einem Park in Rom erschossen worden. Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten wurde Lazio-Capo Fabrizio Piscitelli, „Diabolik“ genannt, am helllichten Tag mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Er wurde 53 Jahre alt.

Lazio Rom trauert um den verstorbenen Fabrizio Piscitelli. imago/Gribaudi/ImagePhoto Foto:

Medienberichten zufolge war Piscitelli kürzlich ins Visier von Drogenermittlern geraten. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Mord mit Rivalen in Verbindung gebracht werden könne, die daran interessiert sind, offene Rechnungen zu begleichen.

Die „Irriducibili“ sind die führende Ultra-Gruppe der Curva Nord (Nordkurve) im Stadio Olimpico in Rom, das sie sich mit dem Stadtrivalen AS Rom teilen. Die politisch extrem rechts orientierte Gruppe machte in der Vergangenheit immer wieder negativ auf sich aufmerksam. Im vergangenen August etwa hatten die Lazio-Ultras mit einem Flyer im Stadion für Aufregung gesorgt, in welchem sie weibliche Lazio-Fans dazu aufforderten, in der Curva Nord nicht in den ersten zehn Reihen zu stehen.

„Die Curva Nord ist ein heiliger Ort, Frauen, Ehefrauen oder Verlobte sind in den ersten zehn Reihen nicht erlaubt. Wir laden diejenigen, die das Stadion als Alternative zu einem romantischen Tag in der Villa Borghese wählen, ein, sich stattdessen für einen anderen Ort zu entscheiden“, hieß es in der Mitteilung.

Die fantastischen Vier gestalten Stuttgarts Ausweichtrikot

Der VfB Stuttgart präsentierte am Mittwoch sein neues Ausweichtrikot. imago images / Sportfoto Rudel Foto:

Die Fantastischen Vier haben gemeinsam mit dem Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart das neue Ausweichtrikot der Schwaben gestaltet. Anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums soll das in schwarz gehaltene Trikot mit weißem Brustring den Style der Hip-Hop-Band mit ihrem Heimatverein verbinden. Die Vorstellung des Shirts erfolgte am Mittwochabend im Stadtpalais in Stuttgart.

Die Idee sei mit den Bandmitgliedern Michael Bernd Schmidt („Smudo“), Thomas Dürr („Thomas D.“), Michael Beck („Michi Beck“) und Andreas Rieke („And.Ypsilon“) bereits in einem gemeinsamen Workshop im Sommer vergangenen Jahres entstanden, teilte der VfB mit.

Zentrales Element ist das Jahr 1989: Dort wurde neben der Band auch Ausstatter Jako gegründet. Zudem stand der VfB in diesem Jahr im UEFA-Cup-Finale dem SSC Neapel gegenüber (3:3/1:2).

Kevin Großkreutz wird für sechs Spiele gesperrt

Kevin Großkreutz könnte gegen Borussia Dortmund gesperrt werden. Getty Images for DFB Foto:

Der 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen kann im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr in Düsseldorf/Sky und Sport1) gegen seinen Ex-Klub und Vizemeister Borussia Dortmund spielen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Krefelder Profi wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung zu einer Sperre von sechs Spielen, davon zwei auf Bewährung.

Die Sperre gilt allerdings nur für Spiele der 3. Liga, nicht im DFB-Pokal. Die Bewährung für die Spiele fünf und sechs gilt bis zum 30. Juni 2020. Großkreutz hatte seinem Gegenspieler Dimitri Imbongo Boele gegen Ende der ersten Halbzeit des Drittligaspiels bei der SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Samstag absichtlich von hinten gegen den Bereich des Fußes beziehungsweise der Wade getreten. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) hatte diese Szene nicht gesehen, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich Anklage erheben konnte.

Schweizer Behörden erheben Anklage gegen Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger

Schweizer Behörden ermitteln gegen Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger. picture alliance / dpa Foto:

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) hat am Dienstag Anklage gegen die Macher des WM-Sommermärchens 2006 erhoben. Die BA wirft den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, dem früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi vor, „arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben.“

Gleichzeitig teilte die BA mit, dass das Verfahren gegen den damaligen OK-Boss Franz Beckenbauer abgetrennt wurde und separat weitergeführt wird. Grund ist der gesundheitliche Zustand Beckenbauers, der laut BA „eine Teilnahme oder Einvernahme an der Hauptverhandlung vor dem Bundesstrafgericht nicht zulässt.“ Dadurch könnte sich das gesamte Verfahren verzögern - und wegen Verjährung eingestellt werden.

Die BA hatte das Verfahren gegen die Beschuldigten am 6. November 2015 eröffnet. Bis Ende April 2020 muss ein erstinstanzliches Urteil des Bundesstrafgerichts in Bellinzona vorliegen, um die Verjährung zu vermeiden. Welche Strafen Zwanziger, Schmidt und Linsi (Betrug in Mittäterschaft) sowie Niersbach (Beihilfe zum Betrug) drohen, ließ die BA auf SID-Anfrage zunächst offen.

Niersbach selbst äußerte sich gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur: „Es ist bezeichnend für dieses unsägliche Verfahren, dass man als Betroffener nach über drei Jahren erfahren muss, dass Anklage erhoben wird.“

Konkret geht es um die 6,7 Millionen Euro, die 2005 vom deutschen WM-Organisationskomitee über den Weltverband FIFA mutmaßlich an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus überwiesen worden sind. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von Beckenbauer, der zentralen Figur im ganzen Skandal, und Louis-Dreyfus an den früheren FIFA-Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen.

Für die Überweisung an die FIFA täuschten die WM-Macher 2005 vorsätzlich einen Anlass (WM-Kulturprogramm) vor. Weil sich die Zahlung durch die Verschleierung für den DFB allerdings später auch steuermindernd auswirkte, ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Basketball-Nationalspieler Paul Zipser kehrt zu Bayern zurück

Paul Zipser (r-l), Dirk Nowitzki, Tibor Pleiß und Dennis Schröder spielten gemeinsam im Nationalteam. (c) dpa

Foto:

Drei Jahre nach seinem Weggang in die NBA kehrt Basketball-Nationalspieler Paul Zipser zurück zum FC Bayern. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der Flügelspieler beim deutschen Meister einen Zweijahresvertrag bis 2021.

„Es wird für mich ein kleiner Neuanfang, ein zweiter Neustart sein nach fast zwei Jahren mit der Fußverletzung“, sagte der 25-Jährige. Nach Greg Monroe (29) und Josh Huestis (27) ist Zipser der dritte Neuzugang mit Erfahrung aus der besten Liga der Welt. Der gebürtige Heidelberger war bereits von Januar 2013 bis Juni 2016 bei den Bayern aktiv, ehe er zu den Chicago Bulls ging. Zuletzt spielte er für CB San Pablo Burgos in Spanien.

Einbrecher erkannten Weltmeister-Medaille von Erik Durm nicht

Dass der ehemalige Fußball-Weltmeister Erik Durm seine Goldmedaille von 2014 noch besitzt, verdankt er vor allem der Unfähigkeit von Einbrechern. Dies erzählte der 27-Jährige der „Frankfurter Rundschau“ (Montag).

Demzufolge hätten die Einbrecher die zunächst im eigenen Haus aufbewahrte Medaille aus Rio de Janeiro zwar gefunden. „Doch sie haben wohl nicht erkannt, was sie da vor sich hatten und haben die Medaille einfach auf dem Tisch liegengelassen. Da hatte ich nochmal Schwein, seitdem liegt sie sicher verwahrt in einem Bankschließfach“, berichtete Durm.

Die glücklichen Weltmeister Erik Durm (l.) und Matthias Ginter mit ihren Goldmedaillen. imago/Schwörer Pressefoto Foto:

Der Außenverteidiger wechselte in diesem Sommer von Huddersfield Town zu Eintracht Frankfurt, davor spielte er lange Jahre für Borussia Dortmund.

Dass er beim WM-Titel 2014 keine Minute spielte, schmälert den Triumph für Durm keineswegs. „Den Moment werde ich nie vergessen, das war der schönste meiner Karriere – egal, ob ich gespielt habe oder nicht“, sagte Durm. Mit der Nationalmannschaft Weltmeister zu werden, sei „das größte Karriere-Highlight, das man haben kann“.

Schiedsrichter Raul Orosco gibt ohne Video-Assistant Elfmeter mit VAR-Handbewegung

Schiedsrichter Raul Orosco kommt auch ohne Videobeweis zurecht. imago/Fotoarena Foto:

Der Video-Assistent erkennt mitunter, was der Fan im Stadion nicht sieht. Der bolivianische Schiedsrichter Raul Orosco aber sah am Samstag, was der VAR hätte sehen müssen - wenn der Videobeweis in der höchsten Spielklasse seines Landes denn zugelassen wäre. Da dies aber noch nicht der Fall ist, sorgte der 40-Jährige am Samstag für eine der wohl kuriosesten Elfmeter-Entscheidungen der Fußballgeschichte.

Im Erstligaspiel zwischen Club Always Ready und Club Bolivar lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, als bei einem Zweikampf im Bolivar-Strafraum Oroscos Pfeife stumm blieb, seine Assistenten an der Seitenlinie ihn aber aufgeregt zu sich riefen und er dann mit der Handbewegung eines Quadrats, deutliches Zeichen für das Studium der Videobilder, und dem Fingerzeig Richtung Elfmeterpunkt zurück auf den Platz stürmte. Am Spielfeldrand war allerdings nicht einmal ein Monitor aufgestellt.

Nach langen Diskussionen vergab in der 17. Minute der Nachspielzeit schließlich William Ferreira den Elfmeter, es blieb beim 0:1 aus Sicht von Always Ready. Die TV-Bilder zeigten dabei allerdings, dass bei Ferreiras Schuss ein Bolivar-Spieler vor Oroscos Nase voreilig bis fast auf Höhe des Kreidepunkts in den Strafraum eingedrungen war, was laut Regeln eine Wiederholung des Elfmeters erfordert hätte. Ein Video-Assistent hätte da Abhilfe schaffen können.

Fußballprofi Evgeni Kabaev: Zu schnell gefahren und ausgewiesen

Evgeni Kabaev wurde aus Estland ausgewiesen. imago/Newspix Foto:

In Estland ist der russische Fußball-Profi Evgeni Kabaev (31) vom Erstligisten FCI Levadia Tallinn mit seinem Auto wiederholt zu schnell unterwegs gewesen – und wurde nun deshalb aus dem baltischen EU-Land ausgewiesen. Dies berichteten estnische Medien am Samstag unter Berufung auf einen Sprecher des derzeitigen Tabellenzweiten der Premium Liiga.

Der zweifache Torschützenkönig, der erst vor gut zwei Wochen zu Levadia gewechselt war, sei demnach Anfang der Woche auf einer Überlandstraße mit 42 Stundenkilometer zu viel gestoppt worden. Auf Antrag der Polizei verurteilte ein Gericht daraufhin den 31 Jahre alten Stürmer, der zuvor bereits wegen ähnlicher Verkehrsverstöße belangt worden war, zu zwei Tagen Arrest. Auch wurde das Schengen-Visum des Fußballers widerrufen und ein einjähriges Einreiseverbot gegen ihn verhängt. Am Mittwoch sei Kabaev dann des Landes verwiesen worden.

Razzia beim FC Bayern München: Schwarzarbeit im Ordnungsdienst?

Polizeikräfte an der Münchener Allianz Arena. (Symbolbild) (c) dpa Foto:

Nach Kontrollen wegen möglicher Schwarzarbeit in der Allianz Arena hat der FC Bayern München Überprüfungen des Ordnungsdienstes im Rahmen des Audi Cups am vergangenen Dienstag eingeräumt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, sind die kontrollierten Personen keine Mitarbeiter des FC Bayern, sondern ausschließlich Beschäftigte des entsprechenden Sicherheitsdienstleisters oder dessen Subdienstleisters.

Bei dem Testspielturnier in der Münchner Allianz Arena hatten am Dienstag 50 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Rosenheim, der Polizei München und der Gewerbeüberwachung des Kreisverwaltungsreferates (KVR) München die eingesetzten Sicherheitsdienste kontrolliert.

Die Behörden wollten unter anderem herausfinden, ob alle in dem Bereich beschäftigten Mitarbeiter sozialversicherungsrechtlich gemeldet sind. Geprüft wurden nach Angaben des Hauptzollamtes Rosenheim 253 Personen. Bei 194 Personen wurden Gesetzesverstöße oder Unregelmäßigkeiten festgestellt. Diese werden weiter geprüft.

In 142 Fällen wurde der Nachweis für einen gewerberechtlich zulässigen Einsatz als Sicherheitskraft nicht erbracht. Das KVR München bearbeitet diese Fälle weiter. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit notierte 100 Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Vorschriften.