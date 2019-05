„Hinterlässt eine Lücke“: Auch Sebastian Vettel trauert um toten Niki Lauda

Monte Carlo -

Sebastian Vettel (31) kommt mal wieder zu spät. Erst einen Tag nach Bekanntwerden des Todes von Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70) kondoliert der Ex-Weltmeister. Und das auch nur in einem Ferrari-Statement.

„Niki hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Er war eine echte Rennsportikone“, wird Vettel vor dem Großen Preis von Monaco (Sonntag, 15.10 Uhr, RTL & Sky) zitiert.

Hier alles über den Tod von Niki Lauda lesen.

Auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto würdigte den Österreicher Lauda, der zwei seiner drei Weltmeistertitel für die Scuderia errungen hatte: „Sein geradliniger Ansatz wird der Formel 1 fehlen. Es wird merkwürdig erscheinen, wenn wir ihn nicht im Fahrerlager sehen.“

So verabschiedeten sich Arnold Schwarzenegger und Lewis Hamilton von Niki Lauda.

Lauda sei „ein Aushängeschild für Ferrari und die Formel 1“, sagt Binotto: „Er setzte sich für Veränderungen im Motorsport ein, die ihn noch professioneller machten. Er war seiner Zeit voraus, was die Detailgenauigkeit angeht, die heute ein wesentliches Element unseres Sports ist.“

Hier äußert sich Niki Laudas Arzt zur Todesursache.

Bernie Ecclestone lobt Niki Laudas Geradlinigkeit

Der langjährige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (88) lobte Lauda in einer Videobotschaft aus Brasilien für dessen Geradlinigkeit: „Niki hatte immer seine eigene Meinung. Und das ist in der Formel 1 sehr selten. Er wusste, wann er was zu sagen hatte. Er hat sich nie hinter irgendwas versteckt, wenn er etwas gesagt hat.“

Kriegsrat in Schanghai (v.l.): DTM-Boss Gerhard Berger, Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone und Mercedes-Aufseher Niki Lauda Getty Images Foto:

Der Brite begegnete als Formel-1-Geschäftsführer Lauda über Jahrzehnte immer wieder. Während Laudas Zeit als Fahrer beim britischen Team Brabham 1978 und 1979 war Ecclestone dort sogar Teamchef. Laudas Tod muss er erstmal verkraften: „Niki wird mir sehr fehlen.“

Bernie Ecclestone besuchte kranken Niki Lauda

Der alternde Zampano hatte Lauda Ende April in der Schweiz besucht. Damals sei Lauda schon sehr geschwächt gewesen. „Ich hatte mich richtig erschrocken“, erinnert sich Ecclestone. „Leider sahen wir alle, die ihm etwas näher standen, das Ende kommen. Jetzt muss er nicht mehr leiden.“ Lauda habe diese Welt mit Stolz verlassen.