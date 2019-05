„Er war ein österreichischer Schatz“: Warum der „Terminator“ seinen Freund vermisst

Wien -

Niki Lauda (✝70) ist tot. Die Formel 1 trauert um eine ihrer größten Ikonen.

Vor dem Klassiker in Monaco (Sonntag, 15.10 Uhr, RTL & Sky) hat der Tod des dreimaligen Weltmeisters Fahrer, Teams und Fans erschüttert. Wir haben die Reaktionen zum plötzlichen Tod des berühmtesten Österreichers gesammelt.

Hier die Hintergründe zum Tod von Niki Lauda lesen.

Filmlegende Arnold Schwarzenegger auf Twitter: „Niki war ein Champion. Er war eine Ikone, ein österreichischer Schatz. Er war einer meiner liebsten Freunde, und ich werde diesen großzügigen und bahnbrechenden Helden von ganzem Herzen vermissen.“

Weltmeister Lewis Hamilton, den Lauda 2012 von McLaren zu Mercedes lotste, schrieb: „Ich kann es kaum glauben, dass Du nicht mehr da bist. Ich werde unsere Gespräche vermissen, das gemeinsame Lachen, die Umarmungen nach gewonnenen Rennen. Danke, dass Du so ein strahlendes Licht in meinem Leben warst. Ich werde für Deine Familie immer da sein, wenn sie mich braucht. Ich liebe Dich.“

Formel 1-Statthalter Chase Carey schrieb: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Niki Lauda erfahren. Die Formel 1 hat nicht nur einen der wirklich großen Vertreter des Sports verloren, sondern auch einen seiner Helden. Seine Liebe zum Rennsport und der Mut, den er bewies, war einfach außergewöhnlich und er begeisterte so viele Fans. Sein Tod ist ein großer Verlust für die gesamte Formel-1-Familie und den gesamten Motorsport. Alle unsere Gedanken gehen an seine Familie.“

Ferrari trauert um Niki Lauda

Sein Ex-Rennstall Ferrari twitterte: „Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1. Die große Familie Ferrari erfährt in tiefer Trauer die Nachricht vom Tod des Freundes Niki Lauda, dreifacher Weltmeister, zweimal mit der Scuderia (1975-1977). Er wird auf ewig in unseren Herzen und in denen der Fans bleiben.“

Sein zweites Ex-Team McLaren schrieb: „Alle bei McLaren sind tieftraurig zu hören, dass unser Freund, unser Kollege und der Weltmeister von 1984, Niki Lauda, gestorben ist. Niki wird für immer in unseren Herzen und verankert sein in unserer Geschichte.“

Das deutsche Werksteam Mercedes veröffentlichte via Twitter zunächst ein Foto eines lächelnden Niki Lauda, darüber neben einem roten Herzen: Niki, 1949 - 2019. Lauda arbeitete seit Ende 2012 als Aufsichtsratschef des Rennstalls.

Mercedes-Sportchef Toto Wolff schrieb: „Unser Team hat ein Leitlicht verloren. Niki war immer brutal ehrlich - und absolut treu. Es war ein Privileg, ihn zu unserem Team zu zählen und mitzuerleben, wie wichtig es für ihn war, Teil des Erfolgs des Teams zu sein.“

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ mitteilen: „Das ganze Land und die Motorsportwelt trauert um einen ganz großen Österreicher. Niki, du wirst uns fehlen.“

Ex-Weltmeister Nico Rosberg twitterte: „Lieber Niki. Danke für alles, was du für mich getan hast. Ich habe so viel von dir gelernt. Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist, niemals aufzugeben, dein Glauben sich immer zweimal im Leben zu sehen, und natürlich deine Geduld mit uns Youngstern. Ich und 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt denken an dich und deine Familie und wünschen dir: Ruhe in Frieden.“

Ex-Weltmeister Jenson Button schrieb: „Eine Legende hat uns verlassen.“

Der spanische Ex-Weltmeister Fernando Alonso twitterte: „Schockierende und traurige Nachricht, diesen Morgen. RIP Niki.“

Mercedes-Finne Valtteri Bottas twitterte: „RIP Niki.“

Nur Social-Media-Verweigerer Sebastian Vettel fand bisher keine Worte der Trauer.