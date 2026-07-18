Mehr als zweimal um die Erde: FIFA-Präsident Gianni Infantino soll während der Fußball-WM in Nordamerika fast 94.000 Kilometer im Privatjet zurückgelegt haben. Allein dabei entstanden laut „Spiegel“ rund 813 Tonnen CO₂.

Gianni Infantino ist bei der Fußball-WM in Nordamerika zweimal um die Welt geflogen. Nach Berechnungen des „Spiegel“ legte der Präsident des Weltverbands FIFA in einem Privatjet während der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bis vor dem Finalwochenende insgesamt 93.524 Kilometer zurück – und umrundete damit mehr als zweimal die Erde. Das gehe aus den Daten von Flightradar24 hervor, berichtete das Magazin.

Dabei wurden zwei Langstreckenflüge nach Doha und zurück nicht berücksichtigt, mit denen Infantino einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani, der die WM 2022 ins Land geholt hatte, absolvierte. Auch ohne diesen „Abstecher“ habe der Privatjet insgesamt knapp 813 Tonnen CO₂ ausgestoßen.

Doch Infantino war damit nicht allein: Insgesamt sei die Zahl der Flüge mit Privatjets während der WM deutlich angestiegen, berichtete der „Spiegel“. Schon vor dem Turnierbeginn hatte die Firma WingX, ein Datenlieferant für die Privatjetindustrie, 73.200 zusätzliche Flugbewegungen prognostiziert. „So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben“, sagte der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. (sid/mp)