Schicksalschlag: Kongo-Trainer erfährt vor WM-Spiel vom Tod seines Vater

Die Demokratische Republik Kongo hatte gegen England eine Überraschung knapp verpasst. Vor dem Anstoß erfuhr Trainer Sebastien Desabre, dass sein Vater verstorben sei.

Sebastien Desabre erhielt vor dem Spiel gegen England die traurige Nachricht, dass sein Vater verstorben sei. IMAGO/Anadolu Agency/Evrim Aydin

Nach Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat auch Sebastien Desabre während der WM einen familiären Schicksalsschlag erlitten. Wie auf der Pressekonferenz nach dem Sechzehntelfinale bekannt wurde, erfuhr der Coach der Demokratischen Republik Kongo nur wenige Stunden vor der Niederlage gegen England (1:2) vom Tod seines Vaters.

„Wir geben bekannt, dass der Trainer seinen Vater verloren hat“, sagte Jerry Kalemo, Medienbeauftragter des afrikanischen Teams am Ende der Pressekonferenz: „Unser aufrichtiges Beileid.“ Desabres Vater sei bereits seit einiger Zeit krank gewesen, mehr Details wurden nicht genannt.

Merkwüdiger Moment auf Kongos WM-Pressekonferenz

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Desabre reagierte darauf mit einem fragenden Gesichtsausdruck, bevor er lediglich „danke“ sagte. Dies hatte zunächst zu Berichten geführt, er habe die Nachricht in diesem Moment zum ersten Mal erhalten. Es wurde jedoch klargestellt, dass der Franzose schon vor Beginn des Spiels informiert worden war.

Trotz des persönlichen Schicksalsschlag führte Desabre sein Team beinahe zu einem Überraschungssieg und dem Einzug ins Achtelfinale. Die kongolesische Mannschaft war gegen England früh in Führung gegangen und hatte diese über eine Stunde lang behauptet, bevor Harry Kane mit zwei Treffern das Spiel drehte und den Three Lions einen 2:1-Sieg sicherte. (sid)