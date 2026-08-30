Schalke 04 startet nach mehr als drei Jahren mit einer deutlichen 0:3-Niederlage in Augsburg. Auch Michael Gregoritsch trifft. Warum der Aufsteiger früh unter Druck gerät.

Schalke 04 hat bei seinem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Comeback nach 1191 Tagen gleich einmal den ersten Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor beim FC Augsburg mit 0:3 (0:1) und sah in einem Fall sogar glatt Rot. Es droht nun ein Fehlstart für den Aufsteiger – denn am zweiten Spieltag am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wartet der übermächtige Doublesieger FC Bayern.

Unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp brachte Ex-HSV-Stürmer Michael Gregoritsch den FCA in Führung (18.) und machte seinem Coach Manuel Baum zum 47. Geburtstag ein schönes Geschenk. Der starke Anton Kade (79.) und Rodrigo Ribeiro (90.+2) sorgten für den Endstand. Für Augsburg war es seit dem Aufstieg 2011 der erste Auftakt-Heimsieg im zehnten Versuch. Schalke spielte allerdings ab der 62. Minute in Unterzahl: Ron Schallenberg sah nach einer Notbremse gegen Gregoritsch Rot.

Augsburgs Gregoritsch ärgert den FC Schalke 04

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Schalke startete zunächst ohne Altstar Edin Dzeko und Robin Gosens in sein erstes Bundesligaspiel seit über drei Jahren (2:4 gegen Leipzig) – dafür aber mit jeder Menge Euphorie. Zuletzt waren zum „Schalke-Tach“ über 100.000 Fans gekommen. Auch beim FCA wurden die Knappen von rund 5000 Anhängern lautstark unterstützt.

Der ehemalige HSV-Angreifer Michael Gregoritsch traf am ersten Spieltag sofort für den FC Augsburg. IMAGO/DiZ-PiX

Aufmerksamer Beobachter war auch Klopp, der nach dem Ligaauftakt zwischen dem FC Bayern und Stuttgart (5:1) seinen zweiten viel beachteten Auftritt an diesem Wochenende hatte. „Es ist schön, dass der Bundestrainer da ist“, sagte Baum und witzelte: Klopp brauche „einen richtig dicken Zettel, was deutsche Spieler angeht“.

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Bundestrainer Jürgen Klopp im FCA-Stadion

Und Klopp sah einen turbulenten Auftakt. Zunächst verpasste Robin Fellhauer eine Hereingabe von Kade nur knapp (2.). Auf der anderen Seite rettete Chrislain Matsima gegen Moussa Sylla für seinen schon geschlagenen Torwart Finn Dahmen auf der Linie (6.).

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Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit einem frechen Neuling, der den FCA immer wieder beschäftigte. Doch Augsburg schlug eiskalt zu. Kade bereitete mit dem Außenrist sehenswert vor, Gregoritsch musste nur noch den Fuß hinhalten. Nach gut einer halben Stunde stand erneut U21-Nationalspieler Kade im Mittelpunkt. Er scheiterte aber am glänzend reagierenden Loris Karius.

Der S04-Keeper musste auch nach dem Wechsel gleich dreimal gegen Fabian Rieder, Kade und Marius Wolf in höchster Not klären. Schalke konnte die Partie in der Folge offen gestalten, war offensiv aber zu harmlos. Muslic reagierte und brachte nach 61 Minuten unter anderem Gosens und Dina Ebimbe. Doch nur wenige Sekunden darauf geriet der Altmeister in Unterzahl. Dzeko kam in der 76. Minute ins Spiel. Der FCA drängte nun vehement auf die Entscheidung – und Kade sowie Ribeiro trafen. (sid/mp)