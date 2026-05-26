Er ist der oberste Mann des deutschen Sports. Seit 2021 führt Thomas Weikert (64) als Präsident den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) an. Er sitzt damit auch der Evaluierungskommission vor, die eine Wahlempfehlung für einen deutschen Olympia-Bewerber abgeben kann, bevor die DOSB-Mitglieder am 26. September in Baden-Baden abstimmen. Um überhaupt im Rennen zu bleiben, braucht Hamburg am 31. Mai ein erfolgreiches Referendum. Im MOPO-Interview erklärt Weikert, was Spiele in Hamburg bewirken könnten.



