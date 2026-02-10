„Wollen Gold gewinnen“: NHL-Stars verlassen Olympisches Dorf – und gehen ins Hotel

Spartanisch eingerichtetes Zweibettzimmer oder doch lieber Room Service? Für Kanadas Eishockey-Stars scheint die Entscheidung nach nur wenigen Nächten in Mailand gefallen zu sein. Wie nordamerikanische Medien berichten, will das Team um NHL-Superstar Connor McDavid vom Olympischen Dorf ins Hotel umziehen.

„Ich glaube nicht, dass das als Beleidigung oder ähnliches verstanden werden sollte“, sagte Torwart Logan Thompson am Montag dem Portal Sportsnet: „Wir wollen Gold gewinnen und uns die besten Chancen dafür sichern.“

NHL-Star Tkachuk: „Es ist eine unglaubliche Erfahrung“

Die Kanadier, die mit Stars wie McDavid, Nathan MacKinnon oder Sidney Crosby nach Mailand gereist sind, gelten beim hochkarätig besetzten Turnier gemeinsam mit den USA als Topfavoriten auf Gold. Das US-Team soll entschieden haben, im Dorf zu bleiben. „Ich amüsiere mich prächtig mit den anderen Sportlern, spiele Karten und schaue mir Wettkämpfe an“, sagte Matthew Tkachuk: „Es ist eine unglaubliche Erfahrung.“

Ganz verzichten wollen die Kanadier darauf offenbar nicht. „Ich werde auch weiterhin ins Dorf gehen und hin und her pendeln“, sagte Thompson: „Diese Erfahrung sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.“ Kanada startet am Donnerstag (16.40 Uhr) gegen Tschechien in das Olympia-Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz (Freitag, 21.20 Uhr) und Frankreich (Sonntag, 16.40 Uhr). (sid/vb)