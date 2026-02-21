Wetter-Chaos in Italien! Olympia-Finale muss verschoben werden

Starker Schneefall in Livigno hat bei den Olympischen Winterspielen erneut den Zeitplan der Freestyle-Skier durcheinandergebracht. Das für Samstagabend geplante Halfpipe-Finale der Frauen mit Goldfavoritin und Instagram-Star (2,9 Millionen Follower) Eileen Gu (startet für China) wird auf Sonntag verschoben.

Ursprünglich sollte der Medaillenentscheid am Samstag ab 19.30 Uhr starten. Stattdessen findet das Finale nun am letzten Wettkampftag statt: Beginn ist am Sonntagmorgen um 10.40 Uhr. Eine deutsche Athletin steht in der Halfpipe nicht am Start.

Zwei Silbermedaillen hat Gu bei Olympia schon gewonnen

Gu geht dabei erneut als Topfavoritin in den Wettbewerb. In Big Air und Slopestyle hatte die Freestyle-Skierin zuvor jeweils Silber gewonnen – in der Halfpipe gilt sie traditionell als besonders stark. Mit dem verschobenen Finale bekommt die Konkurrenz zusätzlich Zeit, sich auf die schwierigeren Bedingungen einzustellen.

In Livigno waren wegen des Wetters bereits mehrere Wettbewerbe verlegt worden. Betroffen waren unter anderem die Aerials-Qualifikation sowie das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen. Wie stark der Schneefall auch am Sonntag noch Einfluss nimmt, hängt von der weiteren Wetterentwicklung und der Präparation der Anlage ab. (mp/sid)