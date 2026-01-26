Wer trägt die deutsche Fahne? Fünf Olympia-Starter nominiert – darunter ein Superstar

Eishockeystar Leon Draisaitl gehört zum Kreis der Kandidaten für die Wahl zum deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. Februar). Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte neben Draisaitl auch Kombinierer Johannes Rydzek und Rodler Tobias Wendl. Bei den Frauen stehen Ramona Hofmeister (Snowboard), Laura Nolte (Bob) und Katharina Schmid (Skispringen) zur Wahl.

„Natürlich ist es eine große Ehre und es erfüllt mich auch ein wenig mit Stolz, zu den drei nominierten Männern für die Wahl zum Flaggenträger zu gehören“, sagte Draisaitl: „Ich bin sehr gespannt auf alles, was in Mailand vor uns liegt, und kann es kaum erwarten, zusammen mit der Mannschaft für Deutschland auf dem Eis zu stehen.“

Bekanntgabe der Olympia-Fahnenträger am 5. Februar

Seit Tokio 2021 stellen die Nationen bei Olympischen Spielen zwei Fahnenträger, 2022 in Peking führten Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich die deutsche Olympia-Mannschaft an. In Italien könnte das Duo getrennt sein: Die Zeremonie findet an vier Standorten gleichzeitig statt, das größte Spektakel wird dabei im Fußballstadion San Siro in Mailand erwartet.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Nach der Vorauswahl durch den DOSB können die Olympiafans unter www.teamdeutschland.de abstimmen. Die Wahl läuft bis zum 3. Februar, am 5. Februar werden die deutschen Fahnenträger bekannt gegeben.

Weikert: „Liste hätte deutlich länger sein können“

„Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidat:innen nicht leicht gemacht. Bei einem Team D mit über 180 Athlet:innen, davon 37 olympische Medaillengewinner:innen und viele prominente und verdiente Sportler:innen, hätte die Liste noch deutlich länger sein können“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Draisaitl (30), der in Nordamerika für die Edmonton Oilers spielt, steht vor seiner ersten Olympiateilnahme. In Peking vor vier Jahren und 2018 in Pyeongchang fehlten die Stars aus der NHL. Bei der Wahl hat Draisaitl erfolgreiche Konkurrenz: Rydzek hat zwei, Wendl sogar sechs olympische Goldmedaillen. Zudem sind beide Olympia-Veteranen, für Rydzek wird es die vierte, für Wendl die fünfte Teilnahme.

Das könnte Sie auch interessieren: US-Olympia-Star wirft Kanadiern „offensichtliche Manipulation“ vor

Bei den Frauen ist nur Nolte bereits golddekoriert. Hofmeister, die nach einer Verletzung überraschend schnell in Olympiaform gekommen ist, und Schmid standen jedoch zumindest schon auf dem Podest. (sid/hmg)