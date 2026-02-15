Wachs-Skandal bei Olympia: Weltverband hat Entscheidung über Medaillen getroffen

Finnlands Protest gegen die Wertung des olympischen Männer-Langlaufsprints bleibt erfolglos. Wie der Weltverband FIS auf Anfrage mitteilte, sind die Fristen für einen möglichen Einspruch abgelaufen und damit nach ihrer Auffassung nicht mehr zulässig. Norwegen darf durchatmen.

Die Finnen hatten zwei Vorfälle, die Norwegen und die USA betrafen, beim Sprint-Wettkampf am Dienstag moniert. Es gewann Norwegens Superstar Johannes Høsflot Klæbo vor Ben Ogden (USA) und seinem Teamkollegen Oskar Opstad Vike, dahinter landete der Finne Lauri Vuorinen.

FIS: Protest der Finnen erfolgte zu spät

Der finnische Skiverband und das Nationale Olympische Komitee warfen dem Weltverband vor, gegen seine eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben.

Wie der Weltverband nun mitteilte, hätte ein Protest gegen einen anderen Athleten oder dessen Ausrüstung spätestens 15 Minuten nach Veröffentlichung der inoffiziellen Ergebnisse eingelegt werden müssen. Der finnische Protest erfolgte aber erst am Samstag.

Weltverband FIS erteilte Norwegen Wachs-Genehmigung

Zudem sei auch die Frist für die Einlegung einer Berufung gegen eine Jury-Entscheidung – spätestens 48 Stunden nach Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse – inzwischen abgelaufen.

Bei dem Rennen hatte die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt, einen Wachskessel während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Die anderen Nationalteams wurden von der FIS nicht über diese Möglichkeit informiert.

Deutscher Teamchef wirft der FIS Versagen vor

Zudem hatte das US-Team eine verbotene Flüssigkeit in den Servicebereich mitgebracht. Die FIS entschuldigte sich in diesem Fall später für ihr Vorgehen und räumte einen Fehler ein.

Der deutsche Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder reagierte mit deutlichen Worten. „Das ist meiner Meinung nach ein ganz klares Versagen der FIS-Verantwortlichen – zum wiederholten Male“, sagte der 55-Jährige mit Blick auf den Weltverband. (dpa/mp)