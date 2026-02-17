Vor Deutschland-Spiel: Frankreich feuert Eishockey-Star nach Schlägerei!

Vor dem Olympia-Duell mit Deutschland hat Frankreich seinen Eishockey-Nationalspieler Pierre Crinon nach einer Schlägerei im Spiel gegen Kanada suspendiert!

„Das provozierende Verhalten von Pierre Crinon beim Verlassen des Eises, obwohl er gerade wegen einer Schlägerei des Spiels verwiesen worden war, stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den olympischen Geist dar und schadet zudem den Werten unseres Sports“, teilte der französische Eishockey-Verband FFHG mit.

Olympia-Eishockey: Frankreich ohne Pierre Crinon gegen Deutschland

Aus diesem Grund „wurde in voller Übereinstimmung mit dem französischen Nationalen Olympischen Komitee die Entscheidung getroffen, ihn für die nächste(n) Partie(n) des olympischen Turniers nicht zuzulassen“, hieß es in dem Statement weiter. Eishockey-Verteidiger Crinon hatte sich bei der 2:10-Klatsche am Sonntag mit dem Kanadier Thomas Wilson geprügelt. Die Schiedsrichter mussten energisch eingreifen, um die beiden Spieler zu trennen.

Leon Draisaitl beim Vorrundenspiel gegen Lettland AP Leon Draisaitl beim Vorrundenspiel gegen Lettland

Im Playoff-Duell am Dienstagmittag (12.10 Uhr, ARD) geht es für die in der Vorrunde punktlosen Franzosen wie für die deutsche Eishockey-Auswahl um Superstar Leon Draisaitl und den ehemaligen Hamburger Goalie Maxi Franzreb in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena um den Einzug ins olympische Viertelfinale.

Draisaitl wünscht sich, „dass das ganze Land hinter uns steht“

Für die K.o.-Phase wünscht Draisaitl sich, „dass das ganze Land hinter uns steht, wenn jetzt die wirklich wichtigen Spiele anfangen. Da kann man ganz schnell als komplette Nation zusammenkommen. Man merkt das bei der Fußball-WM und den großen Turnieren. Es wäre cool, wenn wir das auch hinbekommen.“

Das werde „ein schwieriges Spiel“ gegen die Franzosen, betonte Draisaitl. Aber natürlich sei es eine Eishockey-Mannschaft, „die schlagbar ist. Das wissen wir. Wenn wir unser Spiel durchziehen und ein bisschen konsequenter sind, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen“.