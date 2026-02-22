Vergiftete Atmosphäre – auch wegen Trump! USA gewinnen Traum-Finale gegen Kanada

Die USA gewinnen das Olympia-Traumfinale gegen Kanada. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Als das nächste „Wunder“ perfekt war, gab es kein Halten mehr. Auston Matthews und Co. rissen sich die Helme vom Kopf und stürmten auf Matchwinner Jack Hughes zu, dann feierten die neuen Eishockey-Olympiasieger ihren Triumph mit US-Flaggen. Kanadas Starensemble um Connor McDavid musste fassungslos zuschauen.

US-Präsident Trump gratuliert dem Eishockey-Team

46 Jahre nach dem „Miracle on Ice“ gewannen die USA das denkwürdige Finale für die Geschichtsbücher bei den Olympischen Winterspielen in Mailand gegen den Erzrivalen mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und krönten sich zum dritten Mal zum Olympiasieger bei den Männern. Von den Rängen kamen „U-S-A“-Sprechchöre.

Auch US-Präsident Donald Trump verfolgte das Geschehen – allerdings nicht, wie zwischenzeitlich kolportiert wurde, in der Santagiulia Arena. Aus den USA gratulierte er während der Goldmedaillenvergabe in den Sozialen Medien: „Herzlichen Glückwunsch an unser großartiges US-amerikanisches Eishockeyteam! Gold! Wow! Was für ein Spiel!“

US-Stars werden emotional, Kanadier enttäuscht

„Es war so nervenaufreibend. Dieses Spiel geht in die Geschichte ein“, sagte US-Verteidiger Jake Sanderson. Es sei sehr „speziell, ein Teil davon zu sein“. Auch Stürmer Dylan Larkin war überwältigt: „Ich werde das für den Rest meines Lebens nicht vergessen. Es ist unglaublich.“

Die Eishockey-Großmacht Kanada um Top-Star McDavid und den verletzten Kapitän Sidney Crosby verpasste ihr zehntes Olympiagold und das erste seit 2014. Letztmals im Finale gegen die USA hatte Kanada 2010 beim Heimspiel in Vancouver gestanden – damals schoss Crosby den Siegtreffer in der Overtime. Dieses Mal hatte sich der 38-jährige Crosby nicht rechtzeitig von einer im Viertelfinale gegen Tschechien erlittenen Verletzung am Unterkörper erholt. „Das ist Eishockey“, sagte der enttäuschte kanadische Goalie Jordan Binnington. „Unser Team hat hart gespielt, der Einsatz hat gestimmt. Leider haben sie getroffen.“

USA gewinnen beide Eishockey-Goldmedaillen

Matt Boldy (7.) und Hughes (62.) in der Overtime bescherten den USA den Prestigetitel bei der 116. und letzten Entscheidung der Winterspiele in Mailand. Auch Star-Goalie Connor Hellebuyck, der 42 Schüsse parierte, war ein Garant des Erfolgs. Cale Makar (39.) hatte Kanada hoffen lassen. Die USA hatten in Mailand bereits das Frauen-Finale gegen Kanada ebenfalls mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen.

Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, in seiner Heimat wegen seiner Nähe zu Donald Trump in der Kritik, hatte vorab Farbe bekannt. „Ich bin ein echter Kanadier. Ich möchte, dass Kanada Gold gewinnt“, hatte der beste Spieler der Geschichte bei CBC gesagt. Kanada und die USA seien wie Geschwister: Sie würden streiten, diskutieren – und sich am Ende versöhnen.

Trump sorgt für klare Fronten: US-Star Brady Tkachuk spricht von „Hass“

Politisch aufgeladen war das sportlich hochklassige Duell vor allem wegen Trump, dessen Annexionsrhetorik die Beziehungen stark belastet hat. Trump hatte anders als spekuliert auf einen Finalbesuch in der Arena in Santagiulia verzichtet. Aufgeheizt war die Stimmung trotzdem, auf den Rängen und auf dem Eis. US-Star Brady Tkachuk hatte im Vorfeld gar von „Hass“ gesprochen. Bruder Matthew blieb diplomatischer: Das Duell biete „das Beste vom Besten, das, womit jeder Amerikaner und Kanadier aufgewachsen ist“.

Die USA begannen äußerst druckvoll, der Blitzstart blieb trotz vier Schüssen in der ersten Spielminute aber zunächst aus. Kanada befreite sich spielerisch – und mit Härte: Tom Wilson schickte US-Star Dylan Larkin heftig in die Bande (6.). Kurz darauf ließ Boldy die USA nach starkem Solo jubeln. Die Kanadier und sein Ersatzkapitän McDavid, bei den Edmonton Oilers Teamkollege von Leon Draisaitl, mühten sich vergeblich um den schnellen Ausgleich. Im US-Powerplay verhinderten sie den erneuten Rückschlag.

US-Goalie Hellebuyck wird gegen überlegene Kanadier zum Helden

Kanada kam wütend aus der Drittelpause, Star-Goalie Connor Hellebuyck rückte bei den USA immer stärker in den Fokus. Gegen den allein heraneilenden McDavid (30.) parierte er stark. Kurz darauf rettete der bei den Winnipeg Jets spielende Torhüter die Führung in doppelter Unterzahl. Erst Makar brach den Bann. Jake Guentzel (40.) scheiterte für die USA an der Latte.

Hellebuyck war auch im Schlussdrittel sofort gefordert. Glanztaten gegen Devon Toews (42.) und Macklin Celebrini (45.) hielten die USA im Spiel. Nathan MacKinnon (50.) traf den Außenpfosten – auch danach blieb es turbulent. Sam Bennett erhielt eine vierminütige Strafzeit, die USA schlugen jedoch kein Kapital und leisteten sich selbst ein Foul. Doch auch die Kanadier konnten ihr Powerplay nicht nutzen, es ging in die Verlängerung. Kanadas Goalie Jordan Binnington verhinderte nach wenigen Sekunden den schnellen K.o., beim nächsten Versuch war er machtlos. (sid/mp)